Tarifele la apă și canalizare – noiembrie 2025: Bucureștiul are în continuare unele dintre cele mai avantajoase prețuri, disparitățile regionale rămân accentuate
HotNews.ro
În noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în România continuă să aibă variații importante de la județ la județ, conform ultimelor date ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și agregate de News.ro.
Citește mai mult pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro