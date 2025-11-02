Țările de Jos returnează Egiptului un artefact vechi de 3.500 de ani

Autoritățile din Țările de Jos vor înapoia Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, care a fost găsită la un târg olandez de artă, a anunțat premierul Dick Schoof, duminică, într-o vizită în Egipt, unde s-a întâlnit cu președintele Abdel Fattah al-Sisi, transmite Reuters.

Se crede că artefactul în cauză, care îl înfățișează pe un înalt oficial din perioada domniei faraonului Tutmes al III-lea (1479-1425 î.Hr.) a fost furat și exportat ilegal, cel mai probabil în perioada turbulențelor din Primăvara Araba din 2011, iar apoi a apărut pe piața internațională de artă.

Premierul olandez Dick Schoof a spus că „artefactul cultural istoric” a fost „confiscat la un târg olandez de artă” din Maastricht, în 2022, în urma unui pont anonim primit de autorități.

O anchetă a poliției și a inspectoratului pentru patrimoniu cultural din Țările de Jos a confirmat că sculptura a fost furată și scoasă ilegal din Egipt. Negustorul care deținea piesa a predat-o voluntar în urma investigației.

Guvernul Țărilor de Jos a declarat că se așteaptă să predea artefactul ambasadorului egiptean până la sfârșitul acestui an, cu toate că încă nu a fost stabilită o dată exactă.

Dick Schoof și Abdel Fattah al-Sisi au discutat în marja deschiderii Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, alături de premierii din Belgia și Luxemburg.

Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat oficial

Sâmbătă seară a avut loc inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean din Cairo.

„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” în fața unui public format din regi, șefi de stat și lideri internaționali, scrie Agerpres

„Este o mărturie vie a geniului poporului egiptean”, a adăugat el în marea piață a clădirii din piatră și sticlă, cu vedere la piramidele din Giza scăldate în lumini aurii.

La sosirea oaspeților, dronele au proiectat un mesaj deasupra celor trei piramide și a Sfinxului, urându-le „bun venit în tărâmul păcii”, în limba engleză.