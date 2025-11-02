Sari direct la conținut
Actualitate

Țările de Jos returnează Egiptului un artefact vechi de 3.500 de ani

HotNews.ro
Țările de Jos returnează Egiptului un artefact vechi de 3.500 de ani
Dick Schoof. Credit: JOERAN STEINSIEK / imago stock&people / Profimedia

Autoritățile din Țările de Jos vor înapoia Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, care a fost găsită la un târg olandez de artă, a anunțat premierul Dick Schoof, duminică, într-o vizită în Egipt, unde s-a întâlnit cu președintele Abdel Fattah al-Sisi, transmite Reuters.

Se crede că artefactul în cauză, care îl înfățișează pe un înalt oficial din perioada domniei faraonului Tutmes al III-lea (1479-1425 î.Hr.) a fost furat și exportat ilegal, cel mai probabil în perioada turbulențelor din Primăvara Araba din 2011, iar apoi a apărut pe piața internațională de artă.

Premierul olandez Dick Schoof a spus că „artefactul cultural istoric” a fost „confiscat la un târg olandez de artă” din Maastricht, în 2022, în urma unui pont anonim primit de autorități.

O anchetă a poliției și a inspectoratului pentru patrimoniu cultural din Țările de Jos a confirmat că sculptura a fost furată și scoasă ilegal din Egipt. Negustorul care deținea piesa a predat-o voluntar în urma investigației.

Guvernul Țărilor de Jos a declarat că se așteaptă să predea artefactul ambasadorului egiptean până la sfârșitul acestui an, cu toate că încă nu a fost stabilită o dată exactă.

Dick Schoof și Abdel Fattah al-Sisi au discutat în marja deschiderii Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, alături de premierii din Belgia și Luxemburg.

Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat oficial

Sâmbătă seară a avut loc inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean din Cairo.

„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” în fața unui public format din regi, șefi de stat și lideri internaționali, scrie Agerpres

„Este o mărturie vie a geniului poporului egiptean”, a adăugat el în marea piață a clădirii din piatră și sticlă, cu vedere la piramidele din Giza scăldate în lumini aurii.

La sosirea oaspeților, dronele au proiectat un mesaj deasupra celor trei piramide și a Sfinxului, urându-le „bun venit în tărâmul păcii”, în limba engleză.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro