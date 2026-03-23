Țările membre ale OMS, la un pas să finalizeze Acordul privind pandemiile. Problema spinoasă care a rămas de negociat

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) le-a cerut luni ţărilor membre să finalizeze în această săptămână ultimul capitol al Acordului privind pandemiile, conceput în special pentru a evita panica generată la momentul respectiv de maladia COVID-19, informează AFP, preluată de Agerpres.

Statele membre din OMS, ai căror reprezentanţi s-au reunit la sediul din Geneva al acestei organizaţii, vor avea la dispoziţie până sâmbătă pentru a soluţiona cel mai delicat punct al întregului tratat: modalităţile practice de aplicare a acestuia şi, mai ales, mecanismul de partajare de vaccinuri în caz de pandemie.

„Trebuie să reuşim. Următoarea pandemie nu va aştepta”, a insistat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un discurs transmis către presă.

El a îndemnat ţările membre să nu cedeze „în faţa tentaţiei periculoase” de a prelungi negocierile, deoarece „climatul (geopolitic – n.red.) devenit din ce în ce mai nefavorabil” nu ar face altceva decât „să complice şi mai mult lucrurile”.

După trei ani de negocieri intense, lansate pentru a remedia lacune şi inegalităţi observate în timpul reacţiilor adoptate împotriva COVID-19 la nivel naţional şi global, statele membre ale OMS au încheiat în aprilie 2025 un acord istoric ce vizează o mai bună pregătire şi luptă împotriva viitoarelor pandemii.

Partajarea vaccinurilor prin donație

Tratatul doreşte să garanteze un acces echitabil la produse de sănătate în cazul unei pandemii. Elementul central este crearea unui „sistem de acces la agenţi patogeni şi de partajare a avantajelor ce decurg din utilizarea lor” (PABS), o formulare care se referă la produse sanitare precum vaccinurile.

În schimbul accesului la date despre agenţii patogeni, fiecare producător va trebui, în cazul unei pandemii, să pună la dispoziţia OMS, în timp real, un acces rapid la o parte din producţia sa de vaccinuri, tratamente şi produse de diagnosticare, din care o parte sub formă de donaţie.

Anul trecut, ţările membre şi-au acordat un an suplimentar pentru a defini ansamblul modalităţilor de implementare a mecanismului. Rezultatele negocierilor purtate în cadrul Grupului de lucru interguvernamental urmează să fie prezentate în faţa Adunării Mondiale a Sănătăţii, în luna mai, pentru a fi examinate.

Directorul general al OMS i-a întâmpinat luni pe negociatorii care participă la cea de-a şasea şi „ceea ce sperăm cu toţii să fie ultima reuniune” dedicată finalizării PABS la Geneva.

„Conflictul din Orientul Mijlociu şi crizele din alte părţi ale lumii ne reamintesc că urgenţele sanitare pot izbucni brusc şi pot afecta numeroase ţări, crescând astfel riscul unor epidemii”, a avertizat el, îndemnându-i totodată pe negociatori „să nu strice” anii îndelungaţi petrecuţi în căutarea consensului.

„Dacă nu facem acest lucru, vom rămâne într-un punct mort: niciun sistem PABS, iar Acordul privind pandemiile va exista doar pe hârtie”, a adăugat directorul general al OMS.