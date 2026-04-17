Țările UE vor testa apărarea comună a Uniunii, fără participarea Statelor Unite. „Joc de război” programat la Bruxelles

Uniunea Europeană se pregătește să testeze clauza de asistență mutuală sub forma unei simulări, a unui „joc de război”, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite față de Europa, a anunțat vineri un responsabil al UE, citat de AFP.

Europenii, îngrijorați de amenințările recente ale președintelui american Donald Trump privind retragerea din NATO, încearcă să-și consolideze apărarea colectivă.

Au fost încurajați să o facă de către atacurile dronelor iraniene în Cipru, țară care asigură președinția rotativă a Consiliului UE.

Scopul este să realizeze „un exercițiu practic”, la început în mai, la nivelul ambasadorilor celor 27 de state la Bruxelles, înaintea unui alt exercițiu, de data aceasta la nivel de miniștri, a explicat sursa citată de AFP, sub acoperirea anonimatului.

Scenariul unui atac hibrid asupra UE

Unul dintre scenariile posibile ar fi acela al unui atac hibrid major împotriva UE, a indicat sursa diplomatică.

Clauza de asistență mutuală între țările membre, prevăzută în articolul 42-7 al Tratatului UE, prevede că în cazul în care o țară a Uniunii ar fi „ținta unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre trebuie să ofere ajutor și sprijin prin toate mijloacele pe care le au”.

Articolul 42-7 a fost invocat o singură dată, de către Franța, în timpul atentatelor islamiste din 2015, însă obligațiile și consecințele presupuse de declanșarea articolului sunt vagi.

„Ce vom face este să examinăm și să trecem în revistă aspectele practice: cum funcționează? ce putem face”, a declarat responsabilul european.

În timpul Conferinței de la Munchen din februarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut țărilor membre să dea viață propriei clauze de apărare reciprocă, fără să dubleze NATO, al cărui articol 5 prevede o clauză de apărare mutuală.

Dintre statele membre UE, 23 sunt și membre NATO și nu vor să încurajeze Statele Unite să se retragă din alianță. „Articolul 42-7 nu este o clauză de apărare reciprocă. Este o clauză de asistență mutuală”, a subliniat oficialul NATO.