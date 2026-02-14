Ursula Von der Leyen cere o Europă „mai independentă” în fața crizelor globale. „Trebuie să ne dezvoltăm o coloană vertebrală”

Șefa Comisiei Europene a vorbit, în discursul său la Conferința de Securitate de la Munchen, despre necesitatea unei noi strategii de securitate pentru Europa. Ursula Von der Leyen a spus că lumea este, în esență, în flăcări, indicând starea relațiilor UE-SUA, invazia Rusiei în Ucraina și „amenințarea foarte distinctă a forțelor externe care încearcă să slăbească uniunea noastră din interior”.

„Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, a declarat președinta Comisiei Europene, întâmpinată cu aplauze la Conferința de Securitate de la Munchen, citată de CNN.

„O Europă independentă este o Europă puternică, iar o Europă puternică face o alianță transatlantică mai puternică”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Von der Leyen a spus, în discursul său, că niciun „tabu” nu poate rămâne necontestat când vine vorba de apărarea europeană.

Referindu-se la modul în care blocul a rămas „neobosit” în sprijinul acordat Ucrainei, Von der Leyen a spus: „Aceasta este o adevărată trezire europeană, și este doar începutul a ceea ce trebuie să facem”.

„Trebuie să dezvoltăm coloana vertebrală europeană a factorilor strategici în domeniul spațial, al informațiilor și al capacităților de lovire în profunzime. Niciun tabu nu poate rămâne necontestat”, a adăugat ea.

Ea a vorbit despre necesitatea unei noi strategii europene de securitate și despre „formalizarea începuturilor ad hoc ale noilor colaborări în domeniul securității”.

„Asta înseamnă că, în această perioadă de instabilitate, Europa, și în special Regatul Unit, ar trebui să se apropie mai mult în ceea ce privește securitatea, economia și apărarea democrațiilor noastre. La zece ani de la Brexit, viitorul nostru este mai strâns legat ca niciodată, dragă Keir”, a spus ea, referindu-se la prim-ministrul britanic Keir Starmer.