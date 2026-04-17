Tarom dă asigurări că nu există risc de anulări de zboruri din cauza lipsei de kerosen. Compania spune că are cantitățile necesare asigurate

Compania aeriană TAROM a anunțat vineri că are asigurate stocuri suficiente de kerosen și că activitatea operațională nu va fi afectată, în contextul temerilor legate de o posibilă penurie de carburant pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Asia, în special, dar și Europa într-o măsură mai mică, sunt două continente care depind foarte mult de petrolul și rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru aprovizionare. Europa importă, în mod normal, jumătate din kerosenul său din țările din Golf. Astfel, riscul unei penurii de kerosen crește pe zi ce trece din cauza închiderii strâmtorii Ormuz, fără să se știe exact când și unde aviația va rămâne cu rezervoarele goale

„Anunţul Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI) Europa de la debutul lunii aprilie şi cel din această săptămână al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE) punctează o problemă reală a industriei de transport aerian, la nivel de continent. În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimţit la nivel de industrie provine din volatilitatea preţului ţiţeiului pe termen mediu şi lung”, a transmis compania aeriană într-un comunicat de presă, conform News.ro.

TAROM mai precizează că scenariile luate în calcul nu prevăd anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant.

„Compania Naţională de Transport Aerian are asigurate cantităţile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi şi va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal”, a mai transmis TAROM.

Europa mai are „combustibil pentru avioane pentru aproximativ șase săptămâni”, spune șeful AIE

Europa are „probabil șase săptămâni, sau cam așa ceva combustibil pentru avioane”, a declarat joi șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), avertizând asupra posibilelor anulări de zboruri care va avea loc „în curând”, în cazul în care aprovizionarea cu petrol rămâne perturbată de războiul din Iran.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a prezentat o imagine îngrijorătoare a repercusiunilor globale în urma a ceea ce a numit „cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată”, rezultată din întreruperea aprovizionării cu petrol, gaze și alte aprovizionări vitale prin Strâmtoarea Ormuz.

„Aceasta este o situație de mare dificultate și va avea implicații majore pentru economia globală. Și cu cât continuă acest lucru, cu atât mai rău va fi pentru creșterea economică și inflația la nivel mondial”, a spus el.

Impactul va fi „o creștere a prețurilor (benzinei), a prețurilor la gaze și a prețurilor la electricitate”, a adăugat Birol.

Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a avertizat marți că situația în care aeronavele vor rămâne imobilizate „ar putea fi inevitabilă”, pe măsură ce criza de combustibili va lovi marile aeroporturi.

O problemă o reprezintă și costurile mari, Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești – Carpathia invocând un „sprijin pecuniar”.

„Prețul tonei de kerosen pe Otopeni înainte de această situație era 800 de euro, acum este 1.900 de euro. De la aeroportul de bază, Otopeni, noi deja umplem mai mult tancurile cu kerosen (…) pentru că nu avem o certitudine că la aeroportul de destinație vom găsi în timp util kerosen”, a spus el la începutul acestei săptămâni, potrivit TVR Info.