TAROM – lovit puternic de low-cost

Compania aeriană națională TAROM a pregătit pentru perioada imediată un set de măsuri pentru îmbunătățirea performanței financiare și achitarea obligațiilor curente, precum digitalizarea vânzărilor și încheierea de parteneriate de tip interline și code-sharing pentru a oferi clienților acces la rute atractive neoperate de companie, relevă un document analizat de Profit.ro.

De asemenea, TAROM va reprograma plățile neesențiale către furnizori și va renegocia termenele de plată cu furnizorii strategici, odată cu optimizarea politicii comerciale.

