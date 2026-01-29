„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice”

Agenții federali ai agenției Immigration and Customs Enforcement (ICE) bat la uși în cadrul operațiunii de combatere a imigrației ilegale din Minneapolis, Minnesota, denumită OPERATION METRO SURGE, pe 28 ianuarie 2026. FOTO: Dave Decker/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”, decizie care marchează o schimbare în tactica agresivă care a stârnit indignarea națională mai ales după împușcarea mortală a doi cetățeni americani în statul Minnesota, scrie Reuters.

Homan a mai spus că intenționează să reducă forța masivă de 3.000 de agenți desfășurați în oraș, după ceea ce el a numit întâlniri „productive” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, și cu alți lideri locali.

„Putem face mai bine”, a spus el. „Am obținut unele progrese semnificative, o coordonare și o cooperare importante, și veți vedea unele schimbări majore care vor avea loc aici, în acest oraș”, a adăugat Homan.

Apariția lui sugerează o continuare a dezescaladării din partea administrației Trump, care a fost supusă unei presiuni politice tot mai intense pentru a-și recalibra abordarea în Minneapolis, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de către agenții federali.

O notă internă recent emisă de un înalt funcționar al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) le cere ofițerilor federali să se abțină de la orice comunicare și implicare inutilă cu „agitatorii”, pentru a evita „inflamarea situației”.

Directiva, analizată de Reuters miercuri seară, ordonă, de asemenea, ofițerilor ICE să îi vizeze numai pe imigranții care au antecedente penale sau condamnări, o abatere de la tacticile anterioare care includeau oprirea aleatorie a persoanelor pe stradă pentru a le cere documente care să dovedească rezidența lor legală în SUA sau deținerea cetățeniei.

Făcând ecou aceste note interne, Homan a declarat că agenții vor acorda prioritate celor care reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice sau a securității naționale, deși a avut grijă să sublinieze că administrația Trump rămâne hotărâtă să îi deporteze pe toți imigranții care trăiesc ilegal în țară.

„Nu renunțăm deloc la misiunea noastră, doar o îndeplinim într-un mod mai inteligent”, a spus el.

Homan a insistat pentru un acces mai larg al agenților ICE la închisorile din Minnesota, astfel încât aceștia să îi poată ridica rapid pe imigranții care trăiesc ilegal în țară atunci când sunt eliberați din custodia autorităților locale, argumentând că acest lucru ar reduce necesitatea unor razii turbulente pe străzi.

„Mai mulți agenți (cu acces) în închisori înseamnă mai puțini agenți pe stradă”, a spus el.

Homan a afirmat că demonstranții au dreptul să protesteze, dar le-a cerut să rămână pașnici. Unii oficiali ai administrației Trump au catalogat valurile de protestatari din Minneapolis drept agitatori plătiți, dar nu au furnizat dovezi în acest sens.

Directiva internă și afirmațiile lui Homan contrastează cu discursul dur al lui Trump și al unor oficiali de rang înalt ai administrației sale, de miercuri.

La o zi după ce a adoptat un ton conciliant în declarațiile sale publice, președintele republican a postat miercuri pe platforma sa de socializare Truth Social un avertisment că primarul democrat din Minneapolis, Jacob Frey, „se joacă cu focul” atunci când insistă în continuare ca autoritățile orașului să nu joace niciun rol în aplicarea legilor federale privind imigrația.

Homan, „Țarul frontierelor”, așa cum este cunoscut în presa americană, este unul dintre principalii arhitecți ai politicii anti-imigrație duse de administrația de la Washington.

Homan, fost ofițer de poliție și agent al Poliției de Frontieră, a lucrat sub șase președinți de-a lungul celor trei decenii ale sale în domeniul aplicării legii. A fost director asociat pentru operațiunile de aplicare a legii și de expulzare sub fostul președinte democrat Barack Obama. În timpul administrației acestuia, ICE a realizat un număr record de expulzări. În calitate de director interimar al ICE în timpul primului mandat al lui Trump, Homan a fost figura publică şi apărătorul vocal al unora dintre cele mai controversate politici de imigrare ale administraţiei, inclusiv separarea copiilor și a familiilor care au trecut granița.

Stat de drept?

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că agenții federali au arestat miercuri 16 persoane în Minnesota pentru că ar fi fost implicate în agresiuni, au opus rezistență sau au împiedicat aplicarea legii federale.

„Nimic nu ne va opri să continuăm să efectuăm arestări și să aplicăm legea”, a scris Bondi.

Un judecător federal din Minneapolis a stabilit miercuri că ICE a încălcat legea ignorând zeci de ordine judecătorești federale în timpul valului de arestări din această lună.

În timp ce anula o audiere pentru sfidarea curții împotriva șefului interimar al ICE, Todd Lyons – după ce agenția a respectat cu întârziere o ordonanță de eliberare a unui cetățean ecuadorian reținut în mod eronat –, judecătorul districtual american Patrick Schiltz a citat cel puțin 96 de ordonanțe ale curții federale pe care, potrivit lui, ICE le-a încălcat în 74 de cazuri.

„Această listă ar trebui să dea de gândit oricui – indiferent de convingerile sale politice – căruia îi pasă de statul de drept”, a scris Schiltz în hotărârea lui. „ICE a încălcat probabil mai multe ordine judecătorești în ianuarie 2025 decât au încălcat unele agenții federale în întreaga lor existență.”

Ce se întâmplă pe străzi

Îndrumările conținute în nota internă a ICE par să reflecte o schimbare care se produce pe străzile din Minneapolis.

Observatorii și activiștii care urmăresc îndeaproape acțiunile ICE au declarat pentru Reuters că raidurile împotriva imigranților s-au mai redus marți, înainte de a se intensifica din nou miercuri, deși într-o manieră mai restrânsă.

Trump însuși a spus marți că dorește să „calmeze puțin spiritele” și l-a trimis pe Homan să preia operațiunea de la Gregory Bovino, oficialul Patrulei de Frontieră ale cărui tactici agresive au atras critici și contestații legale pe scară largă.

Orașele gemene Minneapolis și St. Paul din statul Minnesota se află într-o stare de agitație de când Trump a ordonat trimiterea a aproximativ 3.000 de agenți ICE și ai Poliției de Frontieră înarmați până în dinți în zonă, în urmă cu câteva săptămâni, pentru a desfășura o campanie de deportare numită „Operațiunea Metro Surge”.

Tensiunile au escaladat după ce Renee Good, o mamă de 37 de ani cu trei copii, a fost împușcată mortal la volanul mașinii sale de către un agent ICE pe 7 ianuarie, ceea ce a declanșat demonstrații în cele două orașe și în comunități mari și mici din toată țara.

Dar indignarea publică s-a adâncit după împușcarea mortală, sâmbătă, a unui asistent medical de terapie intensivă, Alex Pretti, tot în vârstă de 37 de ani, în timpul unei alte confruntări între agenții de imigrare și activiștii care i-au confruntat pentru a înregistra și protesta împotriva activității ICE.

În ambele cazuri, oficialii administrației Trump au luat imediat apărarea agenților federali implicați în împușcături, denunțându-i atât pe Good, cât și pe Pretti ca „teroriști interni” care, potrivit lor, reprezentau o amenințare la adresa forțelor de ordine.

Mai multe înregistrări video ale celor două incidente, care au devenit virale pe internet, contrazic în mod clar ideea că Good sau Pretti ar fi reprezentat un pericol pentru ofițerii de imigrare sau pentru alte persoane.

În timp ce unii oficiali ai administrației l-au acuzat imediat pe Pretti că intenționa să „masacreze” ofițerii, invocând arma pe care acesta o purta, o înregistrare video verificată de Reuters a arătat că Pretti ținea doar un telefon în mână când agenții de patrulare de la serviciul de frontieră l-au împins la pământ. Înregistrarea video a arătat, de asemenea, că un agent a descoperit arma lui Pretti lângă talia acestuia și a îndepărtat-o cu câteva secunde înainte ca un alt agent să-l împuște pe Pretti în spate de mai multe ori în timp ce era imobilizat la pământ.

Pretti avea permis de port-armă legal.