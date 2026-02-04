„Țarul Frontierelor” retrage sute de agenți ICE din Minnesota, dar avertizează că nu pleacă până când „nu terminăm toată treaba”

Administrația președintelui american Donald Trump va reduce cu 700 numărul agenților federali ai poliției imigrației (ICE) din Minnesota, deși aproximativ 2.000 de agenți vor rămâne pe teren, a anunțat miercuri Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră, potrivit Reuters și AFP.

Trump a desfășurat aproximativ 3.000 de agenți ICE înarmați în Minneapolis și în împrejurimi, în statul Minnesota, în acest an pentru a-i reține și deporta pe migranți, ceea ce a stârnit un val de proteste.

Homan a afirmat că reduce parțial numărul agenților deoarece a observat o cooperare „fără precedent” din partea șerifilor din Minnesota care administrează închisorile comitatelor.

„Vreau să fiu clar: președintele Trump intenționează să realizeze deportări în masă în timpul mandatului său, iar acțiunile de aplicare a legii imigrației vor continua în fiecare zi în toată țara”, a declarat Homan, într-o conferință de presă. „Președintele Trump a făcut o promisiune. Și noi nu am dat alte instrucțiuni”, a el.

Trump și înalții săi funcționari din actuala administrație republicană au afirmat că mulți migranți trebuie deportați, acuzându-i, adesea în termeni generali, de fraudă financiară și de comiterea unor infracțiuni violente.

Minnesota, care este guvernată de democrați, a dat în judecată administrația Trump pentru această creștere substanțială a numărului de agenți ICE trimiși în stat. Prezența și acțiunile acestora a stârnit săptămâni de proteste care au dus la uciderea a doi cetățeni americani de către agenții federali.

Homan dorește ca mai multe închisori în Minnesota să permită agenților ICE să îi preia pe migranții reținuți. Unele deja fac acest lucru. Altele, inclusiv închisoarea principală din Minneapolis, nu cooperează. Minneapolis și alte orașe interzic angajaților lor, inclusiv polițiștilor, să întrebe oamenii despre cetățenia lor sau să coopereze cu autoritățile federale de imigrare, afirmând că acest lucru amenință siguranța publică, mai ales în contextul în care migranții care sunt victime sau martori ai unor infracțiuni se tem să le raporteze.

Homan, „Țarul frontierelor”, așa cum este cunoscut în presa americană, este unul dintre principalii arhitecți ai politicii anti-imigrație duse de administrația de la Washington.

Homan spune că nu va părăsi Minneapolisul până când „nu se va termina totul”

Anunțând retragerea celor 700 de polițiști ICE, Tom Homan a afirmat, în același timp, că va rămâne pe loc până când „totul va fi terminat” în acest oraș din nordul Statelor Unite.

„Nu plec până nu terminăm toată treaba”, a punctat Homan, referindu-se la misiunea lui în materie de politică a imigrației.

„Nu am avut niciodată acest tip de cooperare la acest nivel” cu autoritățile locale, s-a felicitat „Țarul Frontierelor” în cadrul conferinței de presă.

El nu a precizat dacă este vorba și despre o retragere mai amplă a poliștilor ICE din statul Minnesota, la nivel general.

De câteva săptămâni, mii de polițiști federali, dintre care unii înarmați și adesea mascați, efectuează raiduri în regiunea Minneapolis pentru a aresta persoanele fără documente, obiectivul prioritar al președintelui american.

„Am făcut progrese semnificative”, a adăugat Tom Homan, afirmând că agenții federali au arestat 139 de persoane condamnate pentru agresiune, 87 de delincvenți sexuali și 28 de membri ai bandelor.

Metodele agenților ICE considerate brutale, precum cele utilizate în cazurile lui Renee Good și Alex Pretti, doi manifestanți care se opuneau prezenței lor – și care au fost uciși prin împușcare de agenții federali în Minneapolis – , au provocat o puternică emoție în întreaga țară.