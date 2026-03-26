Taste, Experience, Style: cum redefinește Ploom AURA experiența consumatorilor adulți de produse cu nicotină

La prima vedere, Ploom AURA atrage atenția prin designul său elegant, însă adevărata valoare a dispozitivului se vede abia atunci când înțelegi filozofia după care a fost creat. JTI a construit Ploom AURA în jurul a trei direcții esențiale: Taste, Experience și Style, un trio care definește felul în care brandul își invită consumatorii adulți să descopere o nouă etapă în evoluția tutunului încălzit. Nu este doar un dispozitiv nou, ci o interpretare mai rafinată a modului în care tehnologia, designul și preferințele utilizatorilor pot lucra împreună pentru a crea o experiență completă.

Taste

Înseamnă, în primul rând, modul în care tehnologia este pusă în serviciul gustului. Ploom AURA folosește Smart HeatFlow™, un sistem de încălzire care circulă aerul cald prin tutunul din rezervele dedicate și îl aduce la o temperatură optimă, fără a-l arde. Rezultatul: gust constant de la primul până la ultimul puf, cu mai puțin miros persistent pe haine, păr sau în spațiile închise. Dincolo de promisiunea Ploom, acest lucru este esențial pentru consumatorii adulți de produse cu nicotină care își doresc o experiență mai discretă.

Experience

Se referă la tot ce se întâmplă între prima interacțiune cu dispozitivul și utilizarea de zi cu zi. Ploom AURA pornește automat atunci când utilizatorul introduce rezerva cu tutun, datorită funcției Auto-Start. Autonomia bateriei este calibrată pentru peste 20 de rezerve cu tutun de încălzit.

Style

Este răspunsul la o schimbare de mentalitate: pentru mulți consumatori adulți, un dispozitiv pentru tutun de încălzit este și o extensie a stilului personal. Ploom AURA păstrează formele rotunjite ale brandului Ploom, dar într-un format mai compact și mai suplu, disponibil în culori și finisaje care pot fi asortate stilului personal.

Mai mult decât atât, cei trei piloni sunt o hartă de investiții pentru Ploom și o promisiune de îmbunătățire constantă a produsului. „Taste” înseamnă și cercetare și dezvoltare pentru tehnologia de încălzire și pentru amestecul de tutun. „Experience” se traduce în atenția acordată de brand fiecărui moment de interacțiune, indiferent unde are loc acesta, de la momentul în care consumatorul adult de nicotină descoperă Ploom și achiziție, până la post-vânzare. „Style” deschide zona de colaborări, merchandising și proiecte speciale, prin care brandul poate construi relații mai profunde cu comunități relevante de consumatori adulți de produse din nicotină.

Ploom AURA și viitoarele generații vor evolua pe măsură ce investițiile globale ale JTI în produse cu potențial de risc redus se traduc în noi generații de dispozitive, noi arome și noi moduri de a integra experiența de tutun în viața de zi cu zi, într-un mod mai discret și mai responsabil.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.

Articol susținut de JTI România