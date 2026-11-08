„Tată, se trage în oameni”. Doi cunoscuți medici chirurgi din Cracovia se aflau în zona atacului și au intervenit să salveze răniți

Doi chirurgi cunoscuți de la Spitalul Universitar din Cracovia se aflau cu familiile într-un restaurant din Piața Centrală la momentul atacului în care au fost uciși 6 oameni, iar alți 16 răniți. Ei au alergat la locul atacului și au acordat primul ajutor celor doi polițiști răniți, scrie poloneză.

Este vorba despre profesorul Michał Pędziwiatr și Mateusz Wierdak, amândoi medici chirurgi, conform site-urilor poloneze WP Wiadomości și Interia Wydarzenia.

To oni uratowali życie dwóm rannym policjantom. Prawdziwi bohaterowie ❤️ Dwaj wybitni krakowscy chirurdzy, prof. dr hab. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak, jedli obiad w restauracji niedaleko miejsca wczorajszej tragedii na Rynku Głównym. Kiedy dowiedzieli się, że dwóch policjantów zostało ciężko postrzelonych podczas zatrzymywania napastnika, natychmiast przerwali posiłek i ruszyli im na pomoc. Jeden z funkcjonariuszy znajdował się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Profesor Pędziwiatr nie tylko pomagał rannym na miejscu, ale później również operował jednego z policjantów w szpitalu. Ich błyskawiczna reakcja mogła mieć ogromne znaczenie dla uratowania życia funkcjonariuszy. Podajcie dalej, niech się niesie 💪 — Newsy dla bezrobotnych (@bezrobotnynews) November 8, 2026

„Tată, se trage în oameni!”

Profesorul Michał Pędziwiatr a descris momentele dramatice din Piața Centrală din Cracovia, unde atacatorul a pătruns cu o maşină în centrul vechi al oraşului şi a tras la întâmplare asupra trecătorilor, turiştilor sau şoferilor de taxi.

🇵🇱 ❗️ Dwaj krakowscy chirurdzy ruszyli na pomoc funkcjonariuszom postrzelonym podczas wczorajszej próby zatrzymania sprawcy zamachu w Krakowie. Wśród lekarzy, którzy udzielili pomocy rannym policjantom, był prof. Michał Pędziwiatr, kierownik II Katedry Chirurgii UJ. Jak ustalił „Fakt”, chirurg nie poprzestał na interwencji na miejscu zdarzenia – później operował również jednego z rannych funkcjonariuszy. Źródło: @PolitykaZdrowot — WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 8, 2026

Medicul spune că fiul său a intrat în restaurant strigând: „Tată, se trage în oameni!”.

Medicii au relatat că de îndată ce s-au asigurat că atacatorul fusese imobilizat și că nu mai există un pericol iminent de noi focuri de armă, au fugit către victime.

„Am ieșit afară. Deja se acorda primul ajutor”, povestește profesorul Michał Pędziwiatr.

Până la sosirea primelor echipaje de salvatori, cei doi medici au intervenit direct pe caldarâm în ajutorul celor doi polițiști răniți, reușind să oprească o hemoragie masivă în cazul uneia dintre victime.

Cei doi polițiști au fost grav răniți, iar unul dintre medici a făcut parte din echipa medicală care l-a operat apoi, la spital, pe unul dintre răniți.

Filmul atacului din Cracovia

Masacrul a început sâmbătă, la ora locală 15:03. Potrivit autorităților, agresorul a intrat cu mașina în Piața Principală din Cracovia și a început să tragă asupra trecătorilor la întâmplare. Focurile de armă au provocat scene de panică printre cei care se aflau în piață.

Un tramvai care trecea prin zonă a fost și el ținta unor focuri de armă în timpul atacului aparent aleatoriu. Câteva geamuri au fost sparte, dar niciun pasager nu a fost rănit.

Căutarea agresorului a început la câteva minute după atac. Toate patrulele disponibile, aproximativ 30 de echipaje de poliție, au fost trimise la fața locului, a declarat comandantul-șef al poliției, generalul Marek Boroń. Ambulanțele au intervenit în Piața Principală din Cracovia, iar un elicopter de salvare a aterizat, de asemenea, acolo.

La ora 16:00, poliția a anunțat arestarea autorului atacului. Imaginile postate pe rețelele sociale arată un bărbat în uniformă militară completă, înarmat cu o armă de asalt, întins la pământ după ce a fost împușcat de polițiști.

Imagini dramatice arată arată momentul în care un ofițer de poliție îl înfruntă pe suspectul aflat la pământ, înainte de a trage de mai multe ori cu arma. Ofițerul cade apoi la pământ, rănit și el.

Conform celor mai recente informații oficiale, șase persoane au murit în urma atacului, iar 16 au fost rănite. Printre persoanele ucise, trei au cetățenie poloneză și una britanică. Naționalitatea celorlalte persoane nu a fost încă făcută publică.

Înainte de a deschide focul în centrul orașului, atacatorul și-a ucis părinții și sora, conform autorităților poloneze.