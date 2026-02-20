Tatăl care vrea să împiedice moartea asistată a fiicei sale nu a avut câștig de cauză nici la Curtea Constituțională a Spaniei. O organizație vrea să ducă speța la CEDO

Curtea Constituțională a Spaniei a respins apelul formulat de un bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice în vârstă de 25 de ani, conform anunțului făcut vineri de instanță, a scris Reuters.

În 2021, Spania a devenit a patra țară din UE care legalizează eutanasia pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni grave și își doresc să moară.

Conform documentelor din instanță, tânăra, care suferă de o afecțiune psihiatrică, a încercat să se sinucidă de mai multe ori prin supradoză, iar în octombrie 2022 a sărit de la al cincilea etaj al unei clădiri și a supraviețuit, dar a rămas paralizată și cu o durere cronică.

În iulie 2024, un comitet de specialitate din regiunea în care trăiește, Catalonia, i-a aprobat cererea de eutanasiere. Procedura urma să aibă loc în 2 august 2024, însă a fost blocată de tatăl ei în instanță.

Rapoartele medicale menționează că fata suferă de dureri severe, cronice și incapacitante, fără posibilitatea de ameliorare.

Tatăl ei, susținut de organizația ultraconservatoare Abogados Cristianos (Avocați Creștini), spune că afecțiunea psihiatrică a fiicei sale i-ar putea afecta capacitatea de a lua o decizie liberă și informată în privința eutanasierii.

Curtea Supremă a Spaniei a respins ultimul apel al bărbatului în ianuarie, iar acum Curtea Constituțională a stabilit că nu a existat o încălcare a drepturilor fundamentale.

„Nu îi vom abandona pe acești părinți”

Abogados Cristianos a declarat vineri că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Nu îi vom abandona pe acești părinți. Vom continua să luptăm până la capăt pentru a le apăra dreptul de a salva viața fiicei lor”, a declarat președinta organizației, Polonia Castellanos, într-un comunicat.

În Spania, legea eutanasiei a fost adoptată după ani de opoziție acerbă din partea organizațiilor conservatoare și a Bisericii Catolice, care a modelat din punct de vedere istoric atitudinile publice cu privire la problemele legate de sfârșitul vieții.

În 2024 au primit asistență pentru a muri 426 de persoane, conform datelor oferite de guvernul spaniol.

Foto: Andrey Popov / Dreamstime.com