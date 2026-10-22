Taxă pentru ridicarea gunoiului pentru bucureștenii din Sectorul 1. Cât vor plăti pe lună 

Taxa este de 9,99 lei pe lună pentru fiecare persoană, însă suma este doar pentru cei care colectează selectiv gunoiul. Persoanele care nu colectează selectiv vor plăti 44,4 lei/lună.

Studiul de oportunitate pentru introducerea taxei a fost aprobat, joi, de Consiliul Local al Sectorului 1. Taxa de salubrizare va fi introdusă de la începutul anului 2027.

Sectorul 1 era singurul Sector din București unde locuitorii nu plăteau pentru ridicarea gunoiului menajer, costurile fiind suportate de Primărie.

Primarul George Tuță a explicat într-un dialog cu HotNews ce trebuie să știe locuitorii sectorului 1 despre această taxă.

În studiul de oportunitate, propunerea era ca taxa să fie 22,2 lei de la 1 ianuarie 2027. Primarul George Tuță a propus însă un amendament pentru ca taxa să fie 9,99 lei/persoană pe lună, până în 2030. Diferența va fi subvenționată de Primărie. Amendamentul a fost aprobat.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a taxei speciale de salubrizare și 31.12.2029, utilizatorii casnici care respectă și aplică modul/sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale prevăzut/aprobat de actele administrative ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 1 beneficiază din oficiu de o subvenție de la bugetul local de 12,21 lei/persoană/lună”, scrie în amendamentul propus de Tuță.

Polițiștii locali pot verifica cine nu colectează selectiv

În caz de neconformare constatată, adică dacă locuitorii sectorului 1 nu colectează selectiv, dreptul la subvenție încetează din luna următoare comunicării deciziei organului fiscal local.

„Până la proba contrară, utilizatorii casnici beneficiază de prezumția că respectă și aplică modul/sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale. Verificarea și constatarea se fac de polițiștii locali sau de alți angajați ai administrației publice locale a Sectorului 1 cu atribuții în acest sens, prin document constatator care identifică utilizatorul casnic, fapta și mijloacele de probă”, mai scrie în amendament.

Ce trebuie să facă locuitorii sectorului 1

Cetățenii au obligația ca până la finalul lunii aprilie 2027 să depună declarațiile de impunere, cu câte persoane locuiesc în respectiva gospodărie.

Dacă nu o fac, riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 lei.

Prima tranșă a taxei trebuie plătită până la finalul lunii iunie 2027.

„Avem obligația să recuperăm banii folosiți pentru salubritate”

Primarul George Tuță spune că legea îl obligă să impună o taxă pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățeni.

„Aplicăm reglementările pe care România le are. Nu este o introducere de taxă. Noi avem obligația de a găsi o modalitate de a recupera banii pe care îi folosește administrația locală pentru serviciile de salubritate”, a explicat primarul, într-un dialog cu HotNews.

Până acum, persoanele fizice nu plăteau pentru ridicarea gunoiului, acesta fiind ridicat de operatorul de salubrizare cu care Primăria avea contract pentru salubrizarea stradală.

„În Sectorul 1 a fost o perioadă, înainte de 2008, când era taxă de salubritate. Însă, cu noul contract de salubrizare, în 2008, administrația a stabilit ca cetățenii să nu plătească niciun leu pentru contractul de salubritate. Plăteau doar agenții economici, care aveau contract individual cu operatorul de salubrizare”, a declarat Tuță, pentru HotNews.

Cât plătește Primăria Sectorului 1 pentru salubrizare

Primăria plătește 160-180 milioane lei pe an pentru salubrizare, circa 100 de milioane sunt pentru curățenia stradală și deszăpezire, iar restul pentru ridicarea gunoiului care era luat gratuit de la cetățeni, spune Tuță.

„Implementarea unei taxe de salubritate poate duce la o reducere semnificativă a cantităţii de deşeuri reziduale generate, deoarece locuitorii vor fi motivați să arunce mai puţin gunoi, ca să plătească valori mai mici pentru salubritate. În acelaşi timp, poate creşte colectarea selectivă şi reciclarea, contribuind la o gestionare mai eficientă şi ecologică a deşeurilor”, scrie în referatul de aprobare al proiectului.