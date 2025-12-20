Taxă pe una din cele mai importante atracţii turistice din Roma. Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie

Fontana di Trevi este una dintre cele mai vizitate atracţii turistice din Roma, capitala Italiei. Credit foto: Eido / Zuma Press / Profimedia

Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Doar rezidenţii capitalei italiene vor beneficia în continuare de gratuitate, relatează Agerpres citând agenția France Presse. Monumentul, care atrage în fiecare zi un număr impresionant de turişti, va putea fi admirat în mod gratuit doar de la distanţă, iar accesul în apropiere va fi rezervat doar deţinătorilor de bilete, a precizat primarul într-o conferinţă de presă.

„Începând cu 1 februarie, vom introduce bilet plătit la şase obiective” din capitala Italiei, printre care şi Fontana di Trevi, a declarat el. Intrarea la alte cinci obiective va costa cinci euro.

Fontana di Trevi este principala atracție pe lista milioanelor turişti care vizitează anual Roma

Acest monument baroc construit pe faţada unui palat este unul dintre locurile cele mai populare din Roma, devenit celebru graţie filmului lui Federico Fellini „La Dolce Vita”, în care Anita Ekberg îl invită pe Marcello Mastroianni să i se alăture în bazinul fântânii. Obiectivul este primul pe lista numeroşilor turişti care vizitează „Oraşul etern”.

Formularea unei dorinţe şi aruncarea unei monede în apa fântânii e o tradiţie atât de înrădăcinată, încât autorităţile strâng mii de euro în fiecare săptămână, pe care îi oferă apoi asociaţiei Caritas.

În perioada 1 ianuarie – 8 decembrie, circa nouă milioane de turişti au vizitat zona din imediata apropiere a fântânii, adică în medie 30.000 de persoane în fiecare zi, a precizat primarul Gualtieri.

Primăria anunţase cu o ocazie anterioară că doreşte să reglementeze accesul la fântână din cauza unui aflux prea mare de persoane în această zonă, vizată de hoţii de buzunare.

Primăria estimează că biletul de intrare la Fontana di Trevi ar putea aduce 6,5 milioane de euro anual, a afirmat edilul.

Nu este pentru prima dată când autorităţile italiene introduc tarife pentru vizitarea unor monumente. Panteonul, o biserică instalată într-un fost templu roman, a început să perceapă o taxă de intrare vizitatorilor în 2023, iar Veneţia a introdus anul trecut o taxă de intrare turistică în perioadele foarte aglomerate.