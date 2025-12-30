Taxe și impozite locale 2026 Brașov. Cu cât cresc taxele pe clădiri și mașini la anul

Consiliul Local Brașov a majorat, printr-o Hotărâre adoptată pe 22 decembrie, nivelul impozitelor și taxelor locale, transmite Radio România Brașov.

Concret, impozitul pe clădiri va crește de 2,67 ori, iar proprietarii de autoturisme poluante vor plăti mai mult pentru că se va calcula nu doar capacitatea cilindrică, ci și cât de mult poluează autovehiculul.

În cazul unui apartament cu două camere, de 55 m.p., în zona A, dacă în 2025 s-a plătit suma de 200,86 lei, în 2026 se va plăti 515,32 lei.

În zona B, pentru un apartament cu aceeași suprafață se va plăti suma de 494,71 lei, în loc de 192,83de lei; în zona C, 474,10 lei, în loc de 184, 79, iar în zona D, 453,48 lei, în loc de 176,64 lei.

În cazul mașinilor, pentru toate categoriile de autovehicule – indiferent că aparțin persoanelor fizice sau juridice – brașovenii vor plăti un impozit majorat, excepție făcând cele hibride cu emisii de CO2 peste 50g/km.

Propunerea rezultată în urma ședinței Comisiei economice a fost următoarea:

– non euro – Euro 4: o majorare de 100%;

– Euro 5: o majorare de 75%;

– Euro 6: o majorare de 35%;

– Hibrid: o majorare de 5%.

Astfel, pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 1.600, dacă în 2025 s-a plătit un impozit de 129 de lei, din 2026 se va plăti un impozit de 312 lei. Pentru un autoturism Euro 5, aceeași capacitate cilindrică, se va plăti anul viitor suma de 246,40 lei, în loc de 129 de lei în 2025, iar pentru Euro 6 impozitul va fi de 178,20 lei, în loc de 129 de lei, cu precizarea că până anul acesta impozitul era doar în funcție de capacitatea cilindrică, nu și de norma de poluare.

Cele mai mari creșteri au fost stabilite la impozitele pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice – o creștere a cotei de impozitare de la 0,5% la 1%, precum și pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, pentru care a fost majorată cota adițională aplicabilă acestei categorii – de la 0,1% la 0,2%.

Și impozitul pe terenuri va crește, cele mai însemnate majorări fiind la cele cu destinația de construcții, unde, în funcție de zonă, creșterile vor fi de la 200 la 900 de lei pe hectar (2-9 lei/100 mp).