Taxe și impozite locale 2026 București. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul

Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele şedinţe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, potrivit Agerpres.

Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari cu 10,4%, având în vedere rata inflaţiei. Sunt și categorii la care impozitul scade.

Creșteri aproape duble la clădirile cu pereți de lemn

În anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, având instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiași tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat).

Pentru clădirile cu pereți din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025).

Crește de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții. Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (față de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (față de 31 lei/ha în 2025).

Există și reduceri ale impozitelor

Conform documentului, începând cu anul 2026, în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km impozitul se reduce cu 30%.

Va exista în continuare o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport.

Consiliile locale de sector pot interveni pentru scutiri sau reduceri de impozite și taxe

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri/reduceri de la plata impozitelor și taxelor pentru o serie de situații:

clădiri clasate ca muzee ori case memoriale;

clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale;

clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

clădiri retrocedate potrivit art. 1 din OUG 94/2000;

clădiri clasate ca monumente istorice;

mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol;

mijloace de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural.

De asemenea, consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor și taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat, mai scrie Agerpres.