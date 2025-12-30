Taxe și impozite locale 2026 Ploiești. Cu cât se majorează taxele pe clădiri și mașini la anul

Autoritățile locale au votat marți, 30 decembrie, proiectul privind majorarea taxelor și impozitelor locale din 2026 de la Ploiești. Astfel, de la anul, ploieștenii vor plăti impozite la clădiri cu aproximativ 80% mai mari, transmite Observatorul Prahovean.

Hotărârea prevede creșterea cu aproximativ 80% a impozitelor pentru locuințe. Astfel, pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 mp, în 2026, impozitul va fi 318 lei, față de 177 de lei cât a fost în 2025. Diferența este de 141 lei. Impozitul pentru clădiri va putea fi plătit în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

În ceea ce privește mașinile, impozitul pentru autoturisme în 2026 va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de poluare.

Pentru mijloacele de transport cu o capacitate mai mică sau egală cu 1600 cmc, impozitul auto va crește cu aproximativ 40% pentru cele cu norma de poluare Non-euro, E0 – E3, iar la cele Euro 6 cu aproximativ 20%. Astfel, pentru un autovehicul cu o capacitate cilindrică de 1600 cm, Euro 4, diferența de impozit auto în 2026, comparativ cu 2025, va fi 40 de lei. Dacă în 2025 impozitul a fost de 110 lei, în 2026 ar urma să fie 150 de lei, notează Observatorul Prahovean.

Totodată, proiectul prevede acordarea reducerii impozitului cu 30% pentru mijloacele de transport hibride cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km.

Față de anii trecuți, nu vor mai beneficia de reducere/scutire la impozit cei cu venituri reduse sau cu dizabilități.