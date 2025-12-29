Taxe și impozite locale 2026 Timișoara. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul

Municipalitatea timişoreană va majora taxele şi impozitele locale în anul 2026, în conformitate cu propunerea Consiliului Local, iar creşterile vizează atât clădirile rezidenţiale, cât şi mijloacele de transport, scrie Agerpres.

Municipalitatea a propus, totodată, măsuri de susţinere a mediului de afaceri local în 2026, ca parte a unui efort mai larg de a proteja locurile de muncă şi stabilitatea economică a oraşului.

Astfel, pentru clădirile nerezidenţiale a fost propusă şi aprobată în şedinţa de luni a Consiliului Local menţinerea cotei de impozitare de bază la nivelul de 1,3%, cu o cotă adiţională redusă, de 16%, ceea ce conduce la o cotă finală de 1,5%, faţă de 1,7% aplicată în anul 2025. Spre exemplu, la o valoare impozabilă a unei clădiri rezidenţiale de aproximativ 29 milioane lei, impozitul datorat de persoanele juridice a fost în anul 2025 de circa 490.000 lei şi va ajunge în 2026 la aproximativ 433.000 lei, arată, luni, un comunicat al Primăriei Municipiului Timişoara.

În ceea ce priveşte impozitele pentru clădirile rezidenţiale din proprietatea persoanelor fizice şi impozitele pentru mijloacele de transport, acestea au fost ajustate în baza noilor prevederi legale aplicabile la nivel naţional. Acestea au impus o creştere cu aproximativ 79% a valorii în lei pe metru pătrat, precum şi eliminarea reducerilor în funcţie de vechimea imobilului de 10%, 30% şi 50%.

Totodată, scutirile aplicate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi alte scutiri au fost eliminate în baza legislaţiei naţionale. Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie a anului 2026, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 2026 de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, municipalitatea acordă o bonificaţie de 10%.