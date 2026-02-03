Taxele și impozitele locale pot fi tăiate cu 50%, afirmă Kelemen Hunor. „Limita de suportabilitate a fost depășită”

Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că revenirea asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile conform noii grile de impozitare nu este „un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate”.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite”, a susținut Kelemen Hunor.

El spune că partidul pe care îl conduce a cerut ca „între limita inferioară și cea superioară cerută de Guvern primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt cota minimă n-au unde să coboare”.

Potrivit acestuia, este vorba în primul rând de mașini, fiindcă au fost eliminate anumite facilități pentru mașinile hibrid, și de clădirile pentru care creșterea a fost mult mai mare decât cea preconizată.

„Limita de suportabilitate a fost depășită”

Liderul UDMR a mai afirmat și că atunci când există o nemulțumire a oamenilor, când „limita de suportabilitate a fost depășită”, atunci „un guvern poate să se întoarcă la o decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”.

Kelemen Hunor a exemplificat prin măsurile de reducere a textelor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru locuitorii din Delta Dunării și din Munții Apuseni: „poate să spună acest lucru și pentru toate UAT-urile, acolo unde există posibilitatea de a mai reduce aceste taxe”.

„Oricum, taxele vor fi mai mari decât erau anul trecut, fiindcă plafonul de jos e mai mare decât acum un an. Deci e o chestiune rațională”, a argumentat Kelemen Hunor.

Necesitatea reducerii deficitului bugetar a dus și la „decizii nechibzuite”

El s-a referit, totodată, și la situația eliminării de către Guvern a scutirilor de impozite locale pentru persoanele cu dizabilități, arătând că Executivul trebuie să se revină asupra acestei măsuri și să se dea posibilitatea administrațiilor locale să le reducă aceste impozite.

Kelemen Hunor a susținut că „această necesitate de a reduce deficitul bugetar” a dus „și la decizii nechibzuite”.

„Poate că n-au fost făcute toate calculele, n-a fost timp. Eu eram convins că maxim cu 70% vor fi aceste creșteri (n.r. de taxe și impozite) și de foarte multe ori au fost creșteri peste 100, 150, 200, 250 de ori. Acest lucru trebuie văzut, fiindcă au fost eliminate o grămadă de scutiri sau reduceri de taxe pentru anumite categorii sociale”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că a avut deja o conversație cu Ilie Bolojan despre acest subiect, iar premierul i-a cerut „timp de gândire”.

Kelemen Hunor îl descrie pe Ilie Bolojan: „Un dur”

Întrebat, la Digi24, dacă îl suspectează pe premierul Ilie Bolojan că taie mai mult decât e cazul, liderul UDMR a răspuns că șeful Guvernului este „un dur”.

„Așa a funcționat la Oradea, așa este Ilie Bolojan, deci nu e o noutate pentru nimeni”, a adăugat acesta.

Totuși, Hunor a subliniat nevoia ca Executivul să se întoarcă asupra anumitor decizii legate de taxele pentru populație. În caz contrar, crede el, „până în mai-iunie, dispare orice suport pentru acest guvern”.

UDMR face un pas în spate și cere coaliției să regândească taxele și impozitele locale

UDMR a susținut, marți, într-un comunicat de presă, că „furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate”.

Partidul condus de Kelemen Hunor a anunțat că inițiază în mod oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale.

Totodată, partidul a arătat că a inițiat acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri mici pe parcursul anului, având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm.