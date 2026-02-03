UDMR face un pas în spate și cere coaliției să regândească taxele și impozitele locale: „Guvernul poate face asta”

UDMR susține că „furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate”, făcând referire la creșterile de taxe și impozite locale care au avut loc în acest an. Partidul condus de Kelemen Hunor cere acum coaliției să revină asupra deciziei.

„UDMR inițiază revizuirea impozitelor locale. Furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni am profitat de fiecare ocazie pentru a asculta nemulțumirile. Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să ajutăm cu toate forțele noastre”, se arată într-un comunicat de presă al UDMR.

Partidul condus de Kelemen Hunor spune că inițiază de astăzi, „în mod oficial, pe lângă prim-ministru, posibilitatea ca autoritățile locale, în limitele nivelurilor de impozitare stabilite prin lege, să poată reduce impozitele până la adoptarea bugetelor și să reintroducă facilitățile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cele mai vulnerabile”.

„Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență. Totodată, UDMR a inițiat și acordarea, pe parcursul anului, a unui sprijin financiar țintit pentru pensionarii cu pensii mici, având în vedere perioada dificilă”, conform UDMR.

Partidul susține că înțeleg solicitările oamenilor, și anume nevoia de predictibilitate și echitate: „Acesta este rolul pe care ni-l asumăm atât la nivel guvernamental, cât și în administrațiile locale”.

Un lider UDMR a dat inițial vina pe partidul de opoziție din Ungaria

Într-o întâlnire cu cetățenii nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale, care a avut loc în urmă cu două săptămâni, după ce mai mulți oameni au protestat la Sfântu Gheorghe, primarul orașului, Antal Arpad, un lider important al UDMR, partid apropiat de Fidesz, al lui Viktor Orban din Ungaria, a spus că protestele organizate pe această temă au avut drept scop „dezbinarea comunității”:

„Au apărut cel puțin trei forțe care încearcă să o dezbine: o organizație politică-marionetă, un grup de interese economice și un partid politic din Ungaria”, a spus primarul, moment în care pe ecran a apărut imaginea lui Magyar Péter, liderul opoziției din Ungaria, conform hang.hu, o publicație independentă din Ungaria.

Câteva zile mai târziu, primarul și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au anunțat, într-o conferință de presă, că au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să scadă la minimul legal nivelul taxelor și impozitelor locale pentru mașini și terenuri (la persoanele juridice).

Proteste privind creșterea taxelor și impozitelor locale au avut și la Odorheiu Secuiesc sau Miercurea Ciuc.