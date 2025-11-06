„Taxele vamale impuse de SUA par a fi în pericol”. Curtea Supremă îl poate lăsa pe Trump fără instrumentul său preferat de politică externă și comercială

Întrebările dure adresate de Curtea Supremă a SUA administrației Donald Trump cu privire la taxele vamale au alimentat speculațiile că acestea vor fi anulate de judecătorii constituționali și au generat perspectiva unui haos suplimentar, deoarece este de așteptat ca președintele să apeleze la alte tactici comerciale în cazul unei hotărâri nefavorabile, scriu Reuters și Politico.

Judecătorii Curții Supreme au pus miercuri la îndoială autoritatea lui Donald Trump de a impune taxe vamale în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale din 1977 (IEEPA), fără a consulta Congresul.

Legea nu conține referiri la taxe, ci doar prevederi privind reglementarea importurilor în timpul situațiilor de urgență națională declarate de președintele SUA.

Președintele a impus taxe vamale la niveluri ridicate unui număr uriaș de țări, apoi a redus acest nivel pentru țările cu care a încheiat acorduri, stârnind nemulțumiri și incertitudini economice din Uniunea Europeană până în China.

Una dintre problemele principale cu care se confruntă Curtea Supremă într-o serie de cazuri — intentate o serie de state conduse de democrați și de două grupuri de companii private — este dacă Trump a confiscat puterea care, conform Constituției, aparține Congresului, prin impunerea acestor taxe.

Starea de spirit din cadrul administrației este „sumbră”

„Pe baza întrebărilor adresate de judecători, taxele par a fi în pericol”, a declarat pentru Reuters Damon Pike, director al departamentului de servicii vamale și comerciale al BDO USA, o companie americană de contabilitate.

El a adăugat că toți judecătorii curții, cu excepția lui Samuel Alito și Clarence Thomas, „păreau sceptici că IEEPA îi conferă președintelui Trump puterea de a impune taxe nelimitate asupra tuturor produselor importate din toate țările din lume”.

Politico a scris că starea de spirit din cadrul administrației Trump după dezbaterile de miercuri este „sumbră”, potrivit a două persoane apropiate de Casa Albă. Un oficial al Casei Albe care a vorbit sub anomimat a respins ideea că administrația ar fi chiar atât de pesimistă.

Chiar și o hotărâre parțială împotriva lui Trump, care să îi mențină capacitatea de a impune taxe vamale în anumite circumstanțe, ar fi o lovitură uriașă pentru un președinte care a făcut din acest instrument nu numai elementul central al platformei sale economice pentru al doilea mandat, ci și un element crucial al strategiei sale de politică externă, scrie Politico.

Incertitudine

Pike, specialistul în servicii vamale și comerciale, a subliniat pentru Reuters că, dacă administrația Trump va pierde la Curtea Supremă, președintele va invoca pur și simplu alte legi comerciale, o opinie împărtășită pe scară largă de avocații specializați în comerț, înalți funcționari ai administrației Trump, companii importatoare și analiști.

Principala problemă este incertitudinea.

Companiile tocmai începuseră să se obișnuiască cu ideea unui mediu comercial ceva mai stabil, susținut de un nou acord comercial de un an între SUA și China și de mai multe acorduri ale SUA cu țările din sud-estul Asiei, care au redus taxele vamale la niveluri mai ușor de gestionat.

Companiile au cerut cu insistență certitudine și previzibilitate în ceea ce privește taxele, astfel încât să își poată planifica investițiile, dar David Young, directorul executiv al Conference Board, a declarat că nu vede nicio îmbunătățire în viitorul apropiat.

„Încă nu avem claritate – directorii executivi rămân într-o poziție precară în ceea ce privește viitorul”, a declarat Young, care a informat aproximativ 40 de directori executivi după dezbaterile Curții Supreme.

O hotărâre este puțin probabilă înainte de începutul anului 2026, a spus Young, iar companiile nu au nicio informație despre posibile rambursări ale celor peste 100 de miliarde de dolari în taxe vamale plătite până acum, în cazul în care Trump pierde.

Haosul rambursărilor

Problema rambursărilor a fost ridicată de judecătoarea Amy Coney Barrett, care a anticipat că instanțele s-ar putea confrunta cu haos în cazul în care ar trebui să administreze rambursările către importatorii americani care au plătit taxele declarate ilegale.

Neal Katyal, avocatul care reprezintă cinci întreprinderi mici care contestă taxele, a spus pentru Reuters că aceste firme ar primi rambursările automat dacă instanța ar decide împotriva administrației Trump, dar toate celelalte companii ar trebui să depună contestații administrative pentru a-și recupera banii.

„Este o chestiune foarte complicată” care ar putea dura mult timp, a adăugat el.

Katyal a spus că judecătorii „ar putea limita decizia la o măsură reparatorie prospectivă”, oprind doar colectările viitoare.

Joseph Spraragen, avocat specializat în drept vamal din New York, a declarat și el că o hotărâre care nu include prevederi privind rambursările ar duce la noi contestații majore în instanță din partea companiilor care au plătit taxe vamale.

„Dacă sunt ilegale astăzi, erau ilegale și în februarie 2025 și în aprilie, când au intrat în vigoare taxele vamale reciproce”, a spus Spraragen, partener la firma Grunfeld Desiderio Lebowitz Silverman & Klestadt.

El a afirmat că Curtea Supremă va trimite probabil cazul la o instanță inferioară, cel mai probabil Curtea de Comerț Internațional a SUA, pentru a da instrucțiuni administrației Trump să anuleze taxele și să emită rambursări.

„Rețineți că administrația nu va fi dornică să cedeze și să acorde rambursări”, a spus Spraragen.

Taxele lui Trump

În cazul de la Curtea Supremă sunt contestate două seturi de taxe vamale: unul menit să oprească importurile de fentanil și precursori chimici din China, Canada și Mexic și o măsură mai amplă care afectează aproape toate țările, cu scopul de a reduce deficitul comercial „mare și persistent” al SUA, scrie Politico.

Trump a impus taxe vamale pentru fentanil Chinei, Canadei și Mexicului la scurt timp după preluarea mandatului și a lansat taxele vamale reciproce în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă pe 2 aprilie, pe care l-a numit „Ziua Eliberării”, reflectând dorința sa de a reduce dependența SUA de importuri.

Trump a declarat că numărul ridicat de decese cauzate de fentanil constituie o urgență națională care justifică utilizarea taxelor pentru a exercita presiuni asupra Chinei, Canadei și Mexicului în vederea opririi importurilor de droguri și precursori chimici în SUA.

El a mai spus că deficitul comercial „mare și persistent” al SUA a devenit o urgență națională care justifică impunerea unui set mai larg de taxe vamale „reciproce” asupra majorității țărilor, pe care le-a folosit apoi pentru a exercita presiuni asupra partenerilor comerciali, precum Uniunea Europeană, Japonia și alții, în vederea negocierii de acorduri comerciale.

În august, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a confirmat o decizie din mai a Curții de Comerț Internațional a Statelor Unite, care a concluzionat că Trump și-a depășit autoritatea prin impunerea acestor două seturi de taxe.

Cu toate acestea, într-un caz care combină contestații juridice separate din partea unui grup de companii private și a mai multor state conduse de democrați, Curtea de Apel a sugerat că președintele ar putea avea puterea de a impune alte tipuri de taxe în temeiul aceleiași legi de urgență.

„Singura problemă pe care o rezolvăm în apel este dacă taxele vamale pentru trafic (de droguri) și taxele vamale reciproce impuse de ordinele executive contestate sunt autorizate de IEEPA”, a declarat curtea federală de apel. „Concluzionăm că nu sunt”, a adăugat instanța.

Oficialii administrației recunosc că Trump ar putea folosi alte legi pentru a reimpune multe, dacă nu toate, tarifele IEEPA. Cu toate acestea, ei susțin că legea din 1977 este cea mai ușor de utilizat, oferind în același timp președintelui cea mai mare autoritate de negociere.