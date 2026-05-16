Taxiurile autonome Waymo au luat cu asalt un cartier din Atlanta. Zeci de mașini fără pasageri au blocat străzile

Un vehicul Waymo fără șofer se deplasează prin traficul de pe o stradă din Washington, D.C, ianuarie 2026. Credit line: Robyn Stevens Brody / ddp USA / Profimedia

Locuitorii unui cartier din orașul american Atlanta s-au trezit în ultimele săptămâni cu o situație neobișnuită, relatează presa americană. Zeci de taxiuri autonome Waymo, fără șofer și fără pasageri, au circulat, aparent, fără motiv pe străzile rezidențiale, provocând blocaje și nemulțumire în rândul locuitorilor.

Problemele au fost semnalate în cartierul Buckhead din nord-vestul orașului din statul american Georgia, unde oamenii au povestit că mașinile autonome au început să apară constant pe străzile înfundate din zonă, ca și cum ar fi prinse într-o buclă de navigație, potrivit Fox News.

„Se întâmplă în aproape fiecare fundătură din cartierul nostru, așa că cred că este o problemă serioasă”, a declarat un localnic pentru postul local WSB-TV.

Imaginile surprinse de rezidenți arată mai multe vehicule Waymo care se învârt repetitiv pe o stradă cu o singură ieșire sau formează ambuteiaje.

Potrivit locuitorilor, aproximativ 50 de taxiuri autonome au traversat cartierul în ultimele zile, deși nu aveau pasageri și nu păreau să aibă un scop clar, conform NBC News.

„Familii locuiesc aici, avem animale mici și de companie, avem copii care urcă în autobuz dimineața și pur și simplu nu ne simțim în siguranță cu traficul ăsta”, au reclamat oamenii din cartierul rezidențial.

Oamenii au amplasat inclusiv un indicator rutier improvizat pentru a încerca să țină mașinile departe de străzile rezidențiale, însă acest gest a fost în zadar. Mașinile autonome nu au ținut cont de el.

Compania Waymo, deținută de Alphabet, folosește inteligență artificială pentru navigație și siguranță, iar vehiculele autonome pe care le operează circulă deja în peste 10 orașe americane, printre care San Francisco, Los Angeles și Miami.

Reprezentanții Waymo au declarat pentru CBS News că iau „foarte în serios feedbackul comunității” și au susținut că au remediat deja problema de rutare care a trimis mașinile în mod repetat în cartierul din Atlanta.

Mii de taxiuri Waymo, chemate în service

Nu este primul incident în care astfel de taxiuri sunt implicate în incidente auto. Waymo a anunțat săptămâna această că retrage aproximativ 3.800 de robotaxiuri din Statele Unite, după ce a identificat riscul ca vehiculele să intre pe drumuri inundate cu limite de viteză mai ridicate, ceea ce a stârnit îngrijorări legate de siguranță, potrivit Reuters.



Compania deținută de Alphabet a declarat că retragerea a fost făcută după un incident din 20 aprilie, când un vehicul Waymo a intrat pe o bandă inundată în San Antonio în timpul unor condiții meteorologice extreme.

Waymo a declarat că vehiculul era neocupat și că nu au existat răniți, dar incidentul a determinat compania să revizuiască scenarii similare care implică viteze mari și drumuri inundate impracticabile.