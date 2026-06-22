Teheranul a acceptat revenirea inspectorilor AIEA în Iran, declară JD Vance

JD Vance, în timp ce urcă la bordul avionului Air Force Two, după ce a participat la negocierile cu Iranul, desfășurate la Islamabad pe 12 aprilie 2026. FOTO: Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia

Iranul a acceptat să-i invite din nou pe inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pe teritoriul său, a afirmat luni în Elveția vicepreședintele american JD Vance, la o zi după negocieri desfășurate aici pentru a se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, relatează AFP, conform Agerpres.

Teheranul și-a suspendat cooperarea cu această agenție a ONU după bombardamentele israeliano-americane asupra instalațiilor sale în iunie 2025. Însă, deși AIEA nu a mai primit de atunci acces la instalațiile lovite, ea a putut totuși să viziteze alte situri în ultimele luni.

„Iranienii au acceptat să-i invite din nou pe inspectorii AIEA. Este vorba de o etapă majoră pentru poporul american și un prim pas către o denuclearizare definitivă, altfel spus oprirea definitivă a programului iranian de înarmare nucleară”, a declarat Vance în fața presei, spunând că se așteaptă „ca aceasta să aibă loc chiar în cursul săptămânii”.

Vicepreședintele american s-a exprimat înainte de a părăsi Elveția, la o zi după 18 ore de negocieri-maraton desfășurate într-un complex hotelier de lux din Alpii elvețieni cu o delegație iraniană și înalți responsabili ai țărilor mediatoare, Pakistan și Qatar.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost și el prezent în weekend.

Președinții american și iranian, Donald Trump, respectiv Masoud Pezeshkian au semnat săptămâna trecută fiecare de la distanță un protocol de acord, în baza căruia Teheranul se angajează să-și dilueze uraniul puternic îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, însă mai trebuie definite modalitățile.

Potrivit textului, în decursul unei perioade de negocieri de 60 de zile, cele două țări vor discuta despre un mecanism care va permite tratarea acestor stocuri „recurgându-se la cel puțin o metodă de diluare la fața locului sub supravegherea AIEA”.

Diluarea uraniului până la o concentrație de sub 5%, departe de cele 90% necesare pentru a fabrica bomba nucleară, are ca scop îndepărtarea amenințării unei îmbogățiri în scopuri militare.

Țările occidentale și Israelul suspectează Teheranul că încearcă să se doteze cu arma nucleară, dar Republica islamică neagă astfel de intenții.

Soarta celor peste 400 kg de uraniu puternic îmbogățit, văzut ultima oară pe 10 iunie 2025 de către inspectorii AIEA, este în continuare incertă.