Teheranul atacă bazele americane din Golf după ce forțele americane au lansat noi atacuri asupra Iranului

Iranian purtând un steag cu imaginile celor trei lideri supremi pe care i-a avut Iranul din 1979 Foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Iranul a atacat bazele americane din regiunea Golfului, ca represalii pentru ultima rundă de atacuri americane, care au avut loc după ce Donald Trump a declarat că va lovi țara „dur”, scrie BBC.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că a încheiat a doua zi consecutivă de „atacuri de autoapărare”, lansate peste noapte după ce Trump a declarat că Teheranului i-a „luat prea mult timp să încheie un acord” pentru a pune capăt războiului.

Ca răspuns, Iranul a a atacat bazele militare americane din Bahrain și Kuweit, aceleași două ținte ale atacurilor iraniene efectuate cu o zi înainte.

Escaladarea atacurilor din ultimele zile a pus la încercare un armistițiu fragil convenit între cele două țări în aprilie.

După cel mai recent atac american, explozii s-au auzit în orașe din sudul Iranului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, unde forțele americane au atacat, de asemenea, sisteme de apărare aeriană, radare și alte amplasamente în runda anterioară de atacuri.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat, de asemenea, că a lovit două petroliere care treceau prin Strâmtoarea Ormuz, a relatat presa de stat iraniană, deși nu a existat nicio confirmare imediată.

Aceasta a venit după ce presa iraniană a relatat că Strâmtoarea Ormuz a fost „complet închisă tuturor tipurilor de nave”. Centcom a declarat însă că „navele comerciale continuă să tranziteze în și din Strâmtoarea Ormuz”.

Prețurile petrolului au crescut la scurt timp după închiderea canalului de transport maritim și anunțul aparentului atac asupra navelor, petrolul Brentcrescând la peste 95 de dolari pe baril.

Cu câteva ore înainte ca SUA să lanseze cel mai recent atac, Trump avertizase: „I-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou puternic astăzi”.

Trump a scris pe Truth Social că liderii iranieni „au avut nevoie de prea mult timp pentru a negocia un acord”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Iranului i s-a oferit o șansă de a încheia un acord, dar nu a profitat de ea, adăugând că bombele vizează „instalații cheie” din țară.

Președintele SUA a adăugat că Iranul va fi atacat din nou dacă nu se va ajunge la un acord de pace.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul „va rezista ferm oricărei presiuni sau amenințări”. Ministerul iranian de Externe a acuzat anterior SUA că „afectează procesul diplomatic prin mesajele contradictorii pe care le transmite”.

În aprilie, SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu care inițial trebuia să dureze două săptămâni. De atunci, ambele părți au schimbat focuri intermitente.

Cu toate acestea, eforturile recente de a intermedia negocierile dintre Washington și Teheran au stagnat, iar atacurile s-au intensificat.

Săptămâna aceasta, un elicopter american a fost doborât într-un atac atribuit Iranului. IRGC a răspuns prin vizarea bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Într-o declarație la emisiunea X, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că Orientul Mijlociu „este atras într-o criză și mai adâncă.

„Toate părțile trebuie să lucreze pentru o soluționare diplomatică. Gata cu atacurile. Gata cu scuzele”, a spus el într-un comunicat.