Teheranul contestă informațiile despre un memorandum SUA-Iran privind încheierea războiului: „Textul propunerii americane este o listă de dorințe, nu realitatea”

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu consilierii săi la complexul Mar-a-Lago, după lansarea Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului, pe 1 martie 2026. Credit line: White House Photo / Alamy / Profimedia

Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru securitate națională și politică externă din parlamentul iranian, a respins informațiile publicate de Axios, care cita mai multe surse americane, potrivit cărora SUA se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere de o pagină privind încheierea războiului. El a spus că textul reprezintă „o listă de dorințe a americanilor, nu realitatea”, potrivit The Guardian.

„Americanii nu vor obține într-un război pierdut ceea ce nu au reușit să obțină în negocieri directe. Iranul are degetul pe trăgaci și este pregătit; dacă nu se predau și nu fac concesiile necesare sau dacă ei ori marionetele lor încearcă vreun gest ostil, vom răspunde dur și într-un mod regretabil”, a scris Ebrahim Rezaei într-o postare pe X.

Și purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a reacționat la articolul Axios, spunând pentru agenția iraniană Isna că propunerea SUA este încă analizată la Teheran.

„După ce Iranul își va finaliza evaluarea, își va transmite punctul de vedere părții pakistaneze”, a relatat Isna, adăugând că cererile SUA prezentate în articolul Axios „includeau solicitări excesive și nerealiste, respinse ferm de oficialii iranieni în ultimele zile”.

Potrivit Isna, echipa iraniană de negociere analizează exclusiv „încetarea războiului”, iar problema nucleară nu este discutată în prezent.

Axios, citând oficiali americani, a relatat că Washingtonul se așteaptă ca Teheranul să răspundă la propunere în următoarele 48 de ore. Printre prevederi se numără și angajamentul Iranului privind un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului.

Donald Trump a amenințat, de asemenea, că va relua conflictul dacă Iranul „nu acceptă ceea ce a fost convenit”, fără să precizeze la ce concesii se referă.

O pagină și 14 puncte

Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere ce are scopul de a pune capăt conflictului și de a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate pe tema programului nuclear, au spus mai multe surse pentru site-ul american Axios.

Statele Unite așteaptă acum răspunsuri din partea Iranului cu privire la câteva puncte-cheie în următoarele 48 de ore.

În forma sa actuală, documentul ar declara sfârșitul războiului din regiune și începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor SUA.