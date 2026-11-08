Tehnică de pictură a lui Michelangelo, dezvăluită în timpul restaurării Capelei Sixtine

Muzeele Vaticanului au finalizat în aprilie prima restaurare majoră din ultimii peste 30 de ani a legendarei „Judecata de Apoi”, de Michelangelo, din Capela Sixtină. Organizația a lansat recent o carte care prezintă cronologic lucrările efectuate, precum și noi descoperiri pe care experții le-au făcut pe parcursul procesului de restaurare a celebrei fresce.

Restaurarea a durat trei luni, timp în care Capela Sixtină a rămas deschisă, și a vizat îndepărtarea stratului de murdărie albă care acoperea fresca — rezultatul transpirației uscate lăsate în urmă de milioane de vizitatori de-a lungul anilor.

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