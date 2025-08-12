Tehnologia revoluționară a Starlink, testată cu succes de Ucraina

Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, Kyivstar, a efectuat cu succes primul test pe teren din Europa de Est al tehnologiei pentru sateliți Starlink direct-to-cell (D2C), a lui Elon Musk, a anunțat marți compania ucraineană, potrivit Reuters.

Testul pilot a avut loc în regiunea Jîtomîr, utilizând tehnologia direct-to-cell a Starlink, a precizat Kyivstar, iar directorul executiv al companiei, Oleksandr Komarov, și ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihhailo Fedorov, au făcut schimb de mesaje prin intermediul unor smartphone-uri obișnuite.

De ce este important

Tehnologia direct-to-cell este menită să ofere conectivitate fiabilă atunci când rețelele terestre nu sunt disponibile, un avantaj crucial pentru Ucraina devastată de război, unde atacurile rusești asupra infrastructurii perturbă în mod regulat comunicațiile.

Tehnologia Starlink direct-to-Cell permite telefoanelor mobile să se conecteze direct la sateliții Starlink, eliminând necesitatea turnurilor celulare terestre și oferind acces la internet și comunicare oriunde, chiar și în zonele izolate.

Sateliții utilizați pentru acest serviciu sunt echipați cu modemuri celulare avansate care funcționează ca turnuri celulare în spațiu, transmițând semnale direct către smartphone-urile de la sol.

Această tehnologie le permite utilizatorilor să trimită mesaje text, să efectueze apeluri și să navigheze pe internet, indiferent de locație.

Context

Furnizorii de telecomunicații din întreaga lume apelează la tehnologia bazată pe sateliți în efortul de a elimina zonele „moarte”, în special în regiunile îndepărtate, unde rețelele terestre sunt fie prea costisitoare pentru a fi implementate, fie se confruntă cu provocări geografice semnificative.

Starlink, companie deținută de SpaceX, a semnat acorduri cu companii de telecomunicații din 10 țări pentru un serviciu direct-to-cell, Kyivstar urmând să devină primul operator din Europa care îl va lansa.

Ce urmează

Kyivstar și Starlink intenționează să lanseze comercial conectivitatea direct-to-cell în al patrulea trimestru al anului 2025, începând cu serviciile de mesagerie.

Datele mobile în bandă largă, prin satelit, vor fi disponibile unui public mai larg la începutul anului 2026, a precizat Komarov pentru agenția Reuters în iulie.

VEON, care deține Kyivstar, este, de asemenea, în discuții cu alți furnizori, inclusiv Amazon Project Kuiper, pentru a-și extinde serviciile de satelit pentru dispozitive mobile dincolo de Ucraina.