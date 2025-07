Tehnologia revoluționară MR-LINAC, un tip de radioterapie, disponibilă la Anadolu, poate înlocui operația. Prof. dr. Hale Bașak Caglar: „Investim mult timp și efort pentru a ne asigura că tratăm strict tumora”

Radioterapia este o parte însemnată a tratamentului indicat în multe tipuri de cancer. Tehnologia de ultimă generație și experiența echipei medicale în tratarea pacienților oncologici sunt coordonatele care pot reduce la minimum efectele secundare, maximizând în același timp eficacitatea tratamentului. Iar la Centrul Medical Anadolu din Instanbul, Turcia, există atât aparatură ultraperformantă de radioterapie, capabilă să trateze tumorile maligne în timp real, cât și medici cu o experiență de muncă în echipă de 20 ani. „Radioterapia cu MR-LINAC poate înlocui intervenția chirurgicală pentru cancerul de prostată”, ne-a spus prof. dr. Hale Bașak Caglar, radioterapeut oncolog, Şef Secţie Radiologie Oncologică la Anadolu. Această tehnologie nu există în România și poate să înlocuiască chiar și chirurgia robotică. Medicul a explicat care sunt avantajele radioterapiei care utilizează tehnologie de top și ce servicii medicale pot accesa pacienții internaționali oncologici la Centrul Medical Anadolu.

Aproape trei sferturi din pacienții cu cancer au nevoie de cel puțin un tratament cu radiații, fie înainte de operație, fie după, a declarat prof.dr. Hale Bașak Caglar, radioterapeut oncolog, Şef Secţie Radiologie Oncologică de la Anadolu Medical Center, la conferința Women’s Cancer & Wellness Summit 2025, eveniment axat pe cancerele femeilor, desfăşurat recent la Bucureşti.

Când vine vorba de radiologie, dozele de radiații sunt extrem de importante. Doar că ele nu țintesc doar celulele bolnave, ci și pe cele sănătoase și în plus, tumorile nu sunt statice și au o anatomie diferită în fiecare zi. Ani la rând aceste dificultăți i-au pus la încercare atât pe medici, cât și pe pacienți.

Progrese majore aduse de tehnologia de vârf

În ultimii cinci-zece ani însă realitatea radiologiei oncologice în cancerele feminine s-a schimbat, punctează prof. dr. Hale Bașak Caglar: „Am înregistrat progrese majore deoarece am integrat o mulțime de inovații tehnologice în tehnicile de tratament. Acum avem platforme mai bune pentru tratamentul pacientelor. Avem algoritmi mai buni de planificare a tratamentului, computere mai sofisticate care contribuie la planificarea tratamentului, dar și aplicații mai performante direct în sala de tratament”, a punctat specialista.

Toate acestea cu un singur scop: „Să evităm sau să reducem efectele adverse pe termen lung ale radiației, care ar putea afecta calitatea vieții pacientelor în viitor, mai ales că acestea trăiesc tot mai mult. Așadar, trebuie să ținem cont de posibilele toxicități pe care le putem induce. De exemplu, în cazul pacientelor cu cancer mamar, ca medic radioterapeut trebuie să evităm expunerea excesivă a inimii la radiații. Tehnologia ne ajută să oferim un viitor mai sănătos după finalizarea tratamentului. Deci, este o diferență clară față de ceea ce făceam acum 10 ani”, completează prof. dr. Hale.

Ce este tehnologia revoluționară MR-LINAC și ce operații poate înlocui

Radioterapia cu MR-LINAC poate înlocui intervenția chirurgicală pentru cancerul de prostată

De anul trecut, Centrul Medical Anadolu beneficiază de ajutorul tehnologiei de ultimă generație – MR-LINAC – revoluționară în tratamentul pacienților oncologici. Unity MR LINAC cu caracteristica CMM este disponibilă doar în 5 unități medicale din lume, iar în Turcia doar la Spitalul Anadolu.

„Radioterapia cu MR-LINAC poate înlocui intervenția chirurgicală pentru cancerul de prostată. Are aceleași rezultate ca și intervenția chirurgicală, dar aduce în plus beneficiile de a evita anumite efecte secundare precum incontinența urinară, disfuncțiile erectile etc.”, a mai explicat medicul avantajele acestei tehnologii care nu există în Romania și poate să înlocuiasca chiar și chirurgia robotică. În plus, recuperarea postoperatorie este mult mai rapidă.

Prof. dr. Hale Bașak Caglar detaliază de ce această tehnologie MR-LINAC este net superioară: „Există două inovații majore care o diferențiază de tratamentele convenționale de radioterapie din trecut. LINAC-ul (acceleratorul liniar) este un aparat care generează radiații. Inovația constă în integrarea unui LINAC cu un aparat RMN (de rezonanță magnetică), care oferă două avantaje esențiale. Primul avantaj este acela că în timpul terapiei pot fi obținute imagini ale pacientului cu ajutorul RMN-ului. Și o facem continuu pe durata întregii ședințe de tratament. Aceasta înseamnă imagini de calitate superioară, fără să adăugăm doză suplimentară de radiație – cum s-ar întâmpla cu CT-ul sau cu radiografia. RMN-ul nu implică radiații”, explică prof.dr. Hale.

Al doilea avantaj imens este acela că tratamentul poate fi adaptat în timp real – „adaptive radiation therapy” – în funcție de anatomia pacientului din ziua respectivă: „Nicio altă mașinărie nu poate face asta în prezent. Iar acest lucru este foarte important în cazul țintelor aflate în mișcare. Cum sunt, de exemplu, tumorile pancreatice, hepatice, de prostată sau cancerul endometrial. Pentru că aceste organe se mișcă imprevizibil. Cu ajutorul MR-LINAC-ului, putem obține imagini clare ale anatomiei actuale, putem adapta planul de tratament pe loc și continua ședința – la fiecare sesiune. Este o inovație majoră”, subliniază medicul primar radioterpeut oncolog.

„Această tehnologie RMN a schimbat radical radioterapia. Dar, contează și echipa”

Tehnologia MR-LINAC este folosită atât pentru pacienți cu cancer de prostată și pancreatic, cât și pentru cei cu cancer de col uterin, tumori hepatice, metastaze hepatice, metastaze ganglionare mici din abdomen sau pelvis: „În general, folosim MR-LINAC în aceste cazuri”, completează prof.dr. Hale.

Pentru pacienți, folosirea acestei tehnologii de înaltă performanță înseamnă încredere, punctează medicul primar radioterapeut: „Înseamnă precizie. Încrederea pacienților în noi crește pentru că pot vedea clar că investim mult timp și efort pentru a ne asigura că tratăm strict tumora. Că reducem marjele de siguranță – adică zona de țesut sănătos tratată împreună cu tumora devine tot mai mică. Putem astfel crește doza exact în țintă, ceea ce îmbunătățește controlul bolii și în același timp reduce toxicitatea. Această tehnologie RMN a schimbat radical radioterapia”, consideră prof.dr. Hale.

A avea o platformă de tratament performantă este un lucru important, dar nu e suficient, subliniază specialista: „Este nevoie de o echipă bine pregătită, dedicată și capabilă să lucreze interactiv pentru a obține rezultate mai bune”.

Diferența între Centrul Medical Anadolu și alte centre care folosesc MR-LINAC este, în opinia prof. dr Hale, aceea că, la Anadolu, medicii au deja o experiență solidă cu alte platforme de tratament: „Am avut fluxuri de lucru bine puse la punct. Această experiență a făcut integrarea MR-LINAC-ului mai ușoară și mai eficientă. Avem echipe dedicate, întâlniri științifice și educaționale săptămânale, feedback constant – totul pentru a îmbunătăți activitatea săptămână de săptămână. Acest lucru este remarcat și de societățile internaționale. Astfel, am devenit un jucător important în comunitatea internațională MR-LINAC”, mai spune medicul.

Conchizând, Centrul Medical Anadolu dispune de întreaga gamă de aparatură radiologică care îi permite să efectueze cele mai noi intervenţii radiologice, precum și o experiență de peste 20 de ani de muncă în echipă.

Ce avantaje oferă Anadolu în privința radioterapiei și tratamentului oncologic

Zeci de mii de pacienți internaționali accesează în fiecare an serviciile medicale de la Centrul Medical Anadolu. Printre ei și pacienți oncologici din România. „Pentru pacienții internaționali, marele avantaj este existența comisiilor multidisciplinare dedicate („Tumor Boards”) pentru fiecare caz. Asta înseamnă că fiecare pacient ajuns la spitalul nostru este discutat în echipa medicală înainte de a se decide orice tratament. De regulă, într-un sistem clasic, un singur medic vede pacientul și decide singur. La noi, este o echipă care colaborează încă de la început. În plus, urmărim atent pacienții și după tratament. Urmărirea este extrem de importantă, pentru că nu doar tratăm, ci și gestionăm eventualele efecte secundare și oferim informații pacientului. Scopul este acela ca pacientul să se simtă în siguranță”, subliniază prof.dr. Hale.

Iar dacă aș fi pacient, primele lucruri pe care le-aș căuta ar fi încrederea și siguranța oferite de echipa care mă însoțește în acest drum, conchide dr. Hale: „Asta oferim noi. Și, comparativ cu alte clinici, empatia contează. Enorm”.

Centrul Medical Anadolu, singurul din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine

Centrul Medical Anadolu este o instituție de sănătate înființată în 2005 în Istanbul, Turcia, de către Fundația Anadolu. Este primul și singurul centru din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine, SUA. Centrul oferă o gamă largă de servicii medicale, de la diagnostic și până la tratament, în specialitățile: Oncologie, Hematologie, Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie generală și Ginecologie.

La Andolu, diagnosticul de cancer poate fi pus în 48-72 de ore, iar tratamentul poate începe imediat, fără a se intra pe liste de așteptare. Pentru pacienții internaționali, centrul are coordonatori vorbitori de mai multe limbi, oferă asistență pentru călătorii, vize și cazare, servicii de consultanță și de urmărire 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, precum și servicii gratuite, inclusiv a doua opinie medicală în termen de 48 de ore, transport la aeroport și documente medicale traduse în engleză, în momentul în care pacientul se externează.

În contextul în care peste 15.000 de pacienți români au beneficiat de tratamente medicale de succes la Centrul Medical Anadolu, centrul a decis să opereze o reprezentanță în București la adresa str. Mitropolitul Nifon, nr. 2a, sector 4, oferind pacienților români acces mai ușor la îndrumări medicale, planificare programări și coordonare a îngrijirilor ulterioare — toate în limba maternă. Prin intermediul acestei reprezentanțe, pacienții români pot beneficia de o a doua opinie medicală gratuită în doar 48 de ore. Relații suplimentare se pot obține la: 0733.111.199 / 0799.499.911

