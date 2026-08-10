„Tehnologie europeană de înaltă precizie, deturnată”. Cum ajungeau de la Viena în Rusia motoare pentru rachete de croazieră și avioane de vânătoare

Austria a dezmembrat o rețea prin care o companie cu sediul la Viena furniza echipamente utilizate la fabricarea motoarelor pentru rachete și avioane de vânătoare rusești și care încălca astfel sancțiunile Uniunii Europene impuse Moscovei, a anunțat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters.

Compania a falsificat certificate privind utilizatorul final pentru a furniza echipamente supuse sancțiunilor, inclusiv unelte speciale pentru prelucrarea metalelor și mașini CNC, care pot fi folosite pentru fabricarea de piese și unelte, a precizat ministerul austriac, într-un comunicat. Instituția a adăugat că directorul companiei, un cetățean belarus în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în luna mai.

Compania, al cărei nume nu a fost dezvăluit de minister, și-a ascuns transporturile printr-o rețea de companii fantomă din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Belarus, Kârgâzstan, Coreea de Sud, Polonia și Lituania, a precizat ministerul.

„Este inacceptabil ca tehnologia europeană de înaltă precizie să fie deturnată către producția de rachete de croazieră și sisteme de apărare aeriană”, a declarat ministrul adjunct al Austriei responsabil cu serviciile de informații, Joerg Leichtfried.

„Vom continua să luăm măsuri decisive (…) împotriva celor care încearcă să eludeze interdicțiile legale privind sprijinirea industriei ruse de armament”, a adăugat Leichtfried.

Echipamentele au fost furnizate unor companii afiliate conglomeratului industrial de stat Rostec din Rusia, a precizat ministerul. Ultimele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că mărfurile au fost utilizate pentru fabricarea de echipamente militare, inclusiv motoare pentru rachete de croazieră și avioane de vânătoare.

Ambasada Rusiei la Viena a refuzat să comenteze. Rostec nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

În aceeași zi în care principalul suspect a fost arestat, autoritățile au confiscat mașini CNC și unelte specializate în valoare de aproximativ 140.000 de euro (162.000 de dolari), a precizat ministerul. Suspectul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, rămâne în arest preventiv pe durata anchetei.

Probele confiscate în cadrul a patru percheziții efectuate în luna august a anului trecut au indicat că, începând din 2022, au fost livrate produse industriale în valoare de peste 3,3 milioane de euro către producătorii ruși de armament, a adăugat ministerul de la Viena.