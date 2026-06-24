Tehnologie și viteză: glo™ lansează o ediție limitată în România, cu design inspirat de McLaren Racing

Piața din România marchează o premieră importantă în zona produselor de lifestyle și tehnologie prin lansarea oficială a unei noi ediții limitate dezvoltate de glo™, cu design inspirat de McLaren Racing. Această colecție exclusivă reunește tehnologia avansată a dispozitivelor glo și estetica inconfundabilă a uneia dintre cele mai emblematice și de succes echipe din istoria motorsportului mondial.

Noua serie va fi disponibilă publicului începând cu data de 8 iunie 2026 și a fost concepută ca un răspuns direct la interesul tot mai crescut al consumatorilor pentru produse de lifestyle cu o identitate vizuală puternică și finisaje premium. Parteneriatul reflectă valorile fundamentale împărtășite de ambele branduri: căutarea excelenței, atenția obsesivă la detalii și o evoluție tehnologică continuă.

„Acest device marchează un moment important pentru glo™, oferind consumatorilor adulți din România o experiență care combină inovația tehnologică cu designul inspirat din lumea motorsportului,” a declarat Alex Pătru, Digital Channels Senior Manager, BAT.

O experiență completă pentru colecționari

Spre deosebire de lansările convenționale, această ediție limitată este disponibilă exclusiv sub formă de kit complet. Produsul se adresează atât celor care își doresc un dispozitiv premium pentru utilizarea de zi cu zi, cât și pasionaților de obiecte unice, de colecție.

Elementele centrale ale kitului includ:

Dispozitivul glo™ Hilo Plus: personalizat cu un design unic inspirat de McLaren Racing.

personalizat cu un design unic inspirat de McLaren Racing. Husă premium din Alcantara: realizată din materialul consacrat în industria auto de lux, decorată cu inserții în culorile designului inspirat de McLaren Racing.

realizată din materialul consacrat în industria auto de lux, decorată cu inserții în culorile designului inspirat de McLaren Racing. Stație de încărcare dedicată: prevăzută cu un finisaj catifelat (soft-touch), ideală pentru integrarea în spațiile moderne.

„Suntem încântați să vedem valorile McLaren transpuse într-un design de produs dedicat fanilor performanței și stilului,” a declarat Gabriel Dumitru, Media & Digital Consumer Campaigns Manager, BAT.

Disponibilitate strict limitată

Noua colecție se adresează exclusiv consumatorilor adulți care apreciază inovația și designul de top. Ediția are un caracter puternic exclusivist: la nivel global sunt produse doar 11.500 de exemplare, dintre care o cotă de 2.000 de unități a fost alocată pieței din România.

Începând cu data de 8 iunie 2026, kitul va putea fi achiziționat online pe platforma oficială www.myglo.com, precum și în rețeaua de insule comerciale glo™ din principalele centre urbane. Mai multe detalii și disponibilitate pe www.myglo.com.

*glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Articol suținut de BAT