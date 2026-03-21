Telecabina din Sinaia a fost oprită din cauza vântului puternic

Imagini de pe camerele de supraveghere sinaiago.ro.

Telecabina din Sinaia, telegondola care urcă de la cota 1.400 la cota 2.000 în Bucegi şi instalaţii care deservesc pârtiile sunt oprite, notează News.ro.

Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au anunţat, sâmbătă, că vânzarea cartelelor pentru telecabina care urcă din staţiune în munţii Bucegi a fost oprită, din cauza vântului care suflă cu putere.

Tot din cauza vântului puternic, care nu permtie funcționarea în siguranţă a instalaţiilor de transport pe cablu, Gondola Carp, care urcă de la cota 1.400 la cota 2.000, în Bucegi, telescaunul Soarelui, telescaunul Dorului şi teleschi Călugărul care deservesc domeniul schiabil din Sinaia nu au fost pornite.

Weekend cu vânt intens și ploi. Cod galben de vânt în București și alte 8 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi alerte de vânt puternic și ploi, valabile până duminică seara. Rafalele vor depăși 65 km/h în București și opt județe din est, în timp ce la munte vântul atinge pragul de 80 km/h.

Informarea meteorologică rămâne valabilă până duminică, la ora 18:00.

În intervalul menţionat, temporar, în special pe parcursul zilelor, în jumătatea de est a ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…70 km/h, anunță meteorologii.