Televiziune amendată de CNA pentru difuzarea unui interviu despre violenţa domestică: „Am ascultat o poveste sado-maso cu puţină coloratură religioasă”

Postul de televiziune A7 TV a fost sancţionat de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu o amendă de 10.000 de lei (aproximativ 2.000 de euro), pentru o ediţie a emisiunii „Spune-mi cum!”, difuzată pe 15 iunie 2025, potrivit Pagina de Media.

În platoul emisiunii prezentate de Antonia Fudulu, invitata Daniela Stoica şi-a relatat experienţa personală de violenţă domestică, vorbind despre episoade repetate de abuz fizic din partea soţului său:

„Păi, mă bătea de exemplu înainte de căsătorie, repet. I-am spus, oricum poţi să faci ce vrei tu, poţi să mă calci în picioare, poţi să mă… poţi să mă ucizi dacă doreşti, adică e ok. (…) Ce contează dacă mor că mă ucizi tu?”

Pe ecran au fost afişate titluri precum:

„Înşeală-mă, loveşte-mă, eu tot cu tine mă căsătoresc”

„Şi-a învăţat soţul cum să o lovească ca să nu ştie lumea”

„Când soţul mă lovea, îi sărutam mâinile”

„Loveşte-mă la mâini, la picioare, dar nu mă lovi în faţă”

Reacţia CNA

Membrii Consiliului au criticat difuzarea interviului fără protecţia necesară pentru telespectatori. Georgică Severin, membru CNA, a declarat: „Eu chiar nu înţeleg. Am ascultat o poveste sado-maso cu puţină coloratură religioasă. Am avut o poveste sado-maso între două personaje care s-au chinuit reciproc câţiva zeci de ani. Mai bine aţi recunoaşte că moderatoarea a vrut să facă şi ea un pic de audienţă ca să vă triplaţi audienţa.”

Reacţia televiziunii

Adrian Stoica, reprezentantul A7 TV, a respins interpretarea, potrivit sursei citate: „Nicio clipă nu m-am gândit că această poveste este sado-maso. Dacă dânsul (Georgică Severin) a văzut asta, fiecare privim prin propriile filtre. (…) Colega mea a specificat faptul că nu încurajăm abuzul, poate trebuia să intervină mult mai mult în discuţia cu doamna Stoica.”

El a adăugat că a fost „o scăpare punctuală, pur şi simplu neintenţionată” şi „un incident izolat”.

Ce prevede legea

CNA a constatat încălcarea articolelor din legislaţia audiovizuală care cer prezentarea obiectivă a faptelor şi informarea corectă a publicului, dar şi obligaţia ca, în cazul programelor despre violenţă domestică, televiziunile să ofere informaţii despre numărul de urgenţă Telverde destinat victimelor violenţei domestice.

Cine deține A7 TV

A7 TV este un post de televiziune deținut de Marius Creța, lansat inițial online și ajuns în doi ani pe lista televiziunilor „must carry” din România. Potrivit site-ului propriu, canalul promite „autenticitate, transparență și calitate”, cu emisiuni despre cultură, familie, spiritualitate, sănătate, divertisment și actualitate.

Pe LinkedIn, Marius Creța se prezintă drept fost pastor și pastor senior la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în Sibiu, Mediaș și Brașov, unde a activat timp de aproximativ 13 ani. Din 2016 este General Manager la Maurer Imobiliare din Brașov, iar din 2017 coordonează și divizia media a companiei, A7 TV.