Televiziunea publică a Ungariei și-a reluat programele de știri după mai bine de o lună

Televiziunea publică din Ungaria a difuzat joi primul său buletin de știri din iulie încoace, punând capăt unei suspendări impuse de noul guvern al lui Peter Magyar, care s-a angajat să restabilească independența mass-media publice, relatează AFP și Agerpres.

Controlul presei a fost un pilon cheie al guvernului predecesorului lui Magyar, naționalistul Viktor Orban, care a petrecut 16 ani la putere transformând țara într-o „democrație iliberală”’, înainte de a fi învins la alegerile parlamentare din aprilie, comentează AFP.

Reformarea sistemului mass-media publice s-a numărat printre principalele promisiuni de campanie ale lui Magyar, un conservator proeuropean care s-a angajat să producă „o schimbare de regim” în Ungaria.

M1, pincipalul post public de televiziune al Ungariei, a suspendat toate programele de știri pe 7 iulie, odată cu lansarea reformelor.

Acesta a difuzat primul său buletin de știri de la acea dată joia aceasta, la ora 6:00 (4:00 GMT), de sărbătoarea națională a Ungariei.

Jurnalul a început cu un material despre învestirea în ziua precedentă a noului președinte al Ungariei, Andras Baka, un critic al lui Viktor Orban și fost judecător la Curtea Supremă.

Site-ul independent de știri Telex a considerat că buletinul de știri de 25 de minute a oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziției și critici la adresa puterii, o situație fără precedent în anii lui Orban.

Majoritatea angajaților M1 au rămas la televiziune

Jurnaliștii povestiseră anterior dificultățile cu care s-au confruntat în a-și face meseria sub Viktor Orban, precum și eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Grupul media de stat Kozmedia – cunoscut anterior sub numele de MTVA și care cuprinde mai multe canale de televiziune, inclusiv M1, posturi de radio și agenția națională de știri MTI – a transmis pe Facebook că niciuna dintre persoanele care au lucrat anterior la știri nu a participat la ediția de joi.

Cu toate acestea, mai mulți angajați au declarat pentru AFP că, deși unii prezentatori și jurnaliști au fost concediați, personalul a rămas în mare parte neschimbat.

Telex a mai relatat miercuri, citând un email primit de la o sursă internă, că mulți dintre aceiași redactori și jurnaliști, care „anterior produceau propagandă”, sunt încă în posturi.