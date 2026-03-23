Televizoarele smart au intrat în colimatorul marilor televiziuni din lume, care cer UE să acționeze

Cele mai mari televiziuni și companii media din lume au cerut Uniunii Europene să aplice cele mai dure reglementări ale sale împotriva televizoarelor smart și asistenților inteligenți dezvoltați de Google, Amazon, Apple și Samsung, relatează The Guardian.

Solicitarea a venit într-o scrisoare din partea Asociației Serviciilor Comerciale de Televiziune și Video la Cerere din Europa (ACT), ai cărei membri includ Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky și TF1 Groupe.

Scrisoarea susține că marile companii de tehnologie au un control tot mai mare asupra sistemelor de operare ale televizoarelor inteligente și ale asistenților vocali, ceea ce le oferă puteri nejustificate și disproporționate, direcționând utilizatorii către anumite tipuri de conținut și îndepărtându-i de altele.

Servicii precum Fire TV de la Amazon și Google TV dispun de sisteme de recomandare, precum și de funcții de căutare, care pot prioritiza anumite conținuturi în detrimentul altora. Aceste sisteme, integrate în multe televizoare inteligente, au potențialul de a modela modul în care milioane de utilizatori consumă televiziune, potrivit sursei citate.

„Un număr limitat de operatori dobândesc astfel o capacitate tot mai mare de a influența rezultatele pentru milioane de utilizatori și companii, controlând accesul la audiențe și distribuția conținutului”, a scris ACT într-o scrisoare adresată Teresei Ribera, șefa politicii antitrust a UE, potrivit Reuters.

„Este esențial ca Comisia să desemneze principalele sisteme de operare pentru televizoare drept ‘controlori de acces’ (n.r. gatekeepers) și să asigure o supraveghere adecvată pentru a garanta echitatea și caracterul competitiv al pieței”, au declarat radiodifuzorii.

Tensiuni tot mai mari în UE pe tema reglementării companiilor tech din SUA

Scrisoarea ACT apare pe fondul tensiunilor crescute dintre autoritățile europene și administrația lui Donald Trump în ceea ce privește reglementarea companiilor tehnologice americane, tensiuni care au dus la o serie de dispute privind modul în care aceste firme operează în Europa.

Administrația Trump a declarat în mai multe rânduri că reglementările UE sunt „discriminatorii” față de companiile tech americane și, în unele cazuri, au acuzat autoritățile europene de „cenzurarea” unor cetățeni americani. Aceste acuzații au vizat preponderent măsurile luate la nivelul UE împotriva platformelor social media din SUA precum Facebook, „X” și altele.

Ribera a declarat luni că o decizie va fi anunțată în curând privind investigația declanșată în 2024 privind motorul de căutare al Google, care analizează dacă acesta încalcă Legea privind piețele digitale (Digital Markets Act) a UE.

În decembrie, SUA au impus sancțiuni fostului comisar european Thierry Breton, precum și altor patru „activiști” europeni, acuzându-i de cenzură și de „suprimarea punctelor de vedere americane”. Măsura a fost văzută pe scară largă drept o escaladare ca răspuns la reglementările europene pentru platformele tehnologice americane.

Breton a contestat sancțiunile, iar Comisia a anunțat că îl va sprijini.

