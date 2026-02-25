SUA se mobilizează împotriva eforturilor Europei de a-și proteja cetățenii de marile companii de inteligență artificială. Instrucțiunile transmise într-o telegramă a Departamentului de Stat

Administrația președintelui Donald Trump le-a ordonat diplomaților americani să facă lobby împotriva tentativelor de reglementare a modului în care companiile americane de tehnologie gestionează datele cetățenilor străini, afirmând într-o telegramă diplomatică internă, consultată de Reuters, că astfel de demersuri ar putea perturba serviciile legate de inteligența artificială.

Experții consultați de Reuters spun că această mișcare indică faptul că administrația Trump revine la o abordare mai dură, în condițiile în care unele țări caută să impună limite asupra modului în care companiile din Silicon Valley procesează și stochează informațiile personale ale cetățenilor lor. Aceste inițiative sunt descrise adesea drept „suveranitate a datelor” sau „localizare a datelor”.

În telegrama Departamentului de Stat, datată 18 februarie și semnată de secretarul de stat Marco Rubio, se afirmă că astfel de legi ar „perturba fluxurile globale de date, ar crește costurile și riscurile de securitate cibernetică, ar limita serviciile de Inteligență Artificială (AI) și cloud și ar extinde controlul guvernamental în moduri care pot submina libertățile civile și facilita cenzura”.

Telegrama arată că administrația Trump promovează „o politică internațională a datelor mai fermă” și că diplomații ar trebui „să contracareze reglementările inutil de împovărătoare, precum mandatele de localizare a datelor”.

Departamentul de Stat nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Mutarea SUA pare țintită cu predilecție înspre Europa

Inițiativele privind suveranitatea datelor au câștigat avânt, în special în Europa, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Statele Unite și Uniunea Europeană legate de politicile comerciale protecționiste ale Washingtonului și de sprijinul acordat de Administrația Trump partidelor politice de extremă dreapta de pe continent.

Dominanța companiilor americane de inteligență artificială, multe dintre ele bazându-se pe volume masive de date personale pentru a-și instrui modelele, a accentuat îngrijorările europene privind supravegherea în mediul online și respectarea vieții private. Oficialii de pe întreg continentul au intensificat, de asemenea, presiunile asupra giganților americani ai rețelelor sociale.

Bert Hubert, un expert olandez în cloud computing și fost membru al consiliului care reglementează serviciile de informații olandeze, a declarat pentru Reuters că reticența tot mai mare a Europei față de companiile americane de tehnologie ar putea determina Washingtonul să adopte o abordare mai agresivă.

„În timp ce administrația precedentă a încercat să atragă clienții europeni, cea actuală le cere europenilor să ignore propriile reglementări privind protecția datelor, care ar putea îngreuna activitatea companiilor americane”, afirmă expertul.

Legislația UE, citată explicit în telegrama Departamentului de Stat

Legile privind suveranitatea datelor variază ca amploare. Unele impun reguli privind locul în care sunt păstrate informațiile, solicitând ca datele colectate dintr-o anumită țară să fie stocate doar în interiorul acelei țări. Altele stabilesc restricții privind modul în care datele sunt partajate, limitând distribuirea lor către companii străine.

De exemplu, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene, din 2018, a impus restricții asupra transferului datelor europenilor în afara UE și a dus la o serie de amenzi usturătoare aplicate firmelor americane de tehnologie.

Telegrama lui Rubio a citat GDPR ca exemplu de regulă care a impus „restricții inutil de împovărătoare privind prelucrarea datelor și cerințe privind fluxurile transfrontaliere de date”.

De asemenea, documentul spune că China „combină proiecte atractive de infrastructură tehnologică cu politici restrictive privind datele, care îi extind influența globală și accesul la date internaționale pentru supraveghere și avantaj strategic”.

Telegrama nu a oferit multe alte detalii, însă China a înăsprit în ultimii ani reglementările privind modul în care companiile sale stochează și transferă datele utilizatorilor.

Ambasada Chinei la Washington a spus că nu știe despre telegramă, dar că Beijingul „a acordat întotdeauna o mare importanță securității cibernetice și securității datelor”. Reprezentanța Comisiei Europeane de la Washington nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta.

Telegrama Departamentului de Stat cere „acțiune”

Telegrama, al cărei titlu o descria drept o „cerere de acțiune”, le-a cerut diplomaților americani să urmărească evoluția propunerilor de restricționare a fluxurilor transfrontaliere de date și a furnizat puncte de discuție în sprijinul „Global Cross-Border Privacy Rules Forum”, un grup înființat în 2022 de Statele Unite, Mexic, Canada, Australia, Japonia și alte state „pentru a sprijini libera circulație a datelor și protecția eficientă a datelor și a vieții private la nivel global”.

Forumul nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Telegrama este cea mai recentă dintr-o serie de inițiative menite să contracareze reglementarea europeană a sferei digitale.

Anul trecut, Rubio le-a cerut diplomaților să mobilizeze opoziția față de Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act) a UE, care urmărește să facă internetul mai sigur prin obligarea marilor companii de rețele sociale să elimine conținutul ilegal, precum materialele extremiste sau cele care implică abuz sexual asupra copiilor.

Săptămâna trecută, Reuters a relatat că Statele Unite intenționau să lanseze un portal online menit să îi ajute pe europeni și pe alții să ocolească ceea ce Casa Albă consideră „cenzurarea” unor materiale, inclusiv discurs considerat de unele state din UE ca fiind instigator la ură, sau propagandă teroristă.