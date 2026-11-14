Temperaturile s-au prăbușit în toată țara. Cât țin ploile și când se încălzește din nou

România trece printr-o perioadă răcire accentuată a vremii, după ce în sudul țării s-au înregistrat vineri temperaturi de până la 28 de grade Celsius.

După temperaturile comparabile cu cele de vară, sâmbătă, maximele nu vor mai depăși 10-12 grade în sudul țării și vor ajunge la aproximativ 5 grade în jumătatea nordică, iar în noaptea următoare, în depresiunile din țară, temperaturile vor coborî până la -10 grade, a declarat, la Digi 24, meteorologul Oana Păduraru de la ANM.

Ploile vor continua sâmbătă, până spre orele serii, în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, însă vor avea o intensitate mult mai redusă față de precipitațiile din cursul nopții.

„Ne mai așteptăm la un episod scurt, să zicem, de ploi și oricum cu intensitate mult mai redusă față de ploaia din cursul nopții. De altfel, nebulozitatea mai persistentă și ploile vor mai fi prezente în cursul zilei de astăzi până spre orele serii în regiunile din sudul și sud-estul teritoriului”, a explicat Păduraru.

În estul Munteniei sunt așteptate în continuare cantități de precipitații de peste 15 litri pe metrul pătrat, în condițiile în care este în vigoare un cod galben emis de ANM.

Unde sunt așteptate ninsori

La munte, precipitațiile vor continua în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde vor fi și lapoviță și ninsoare. Fenomenele se vor manifesta la altitudini din ce în ce mai joase, începând chiar de la 1.200 de metri.

În depresiunile din țară, temperaturile vor ajunge la pragul de ger, de -10 grade Celsius, în timp ce în celelalte regiuni valorile se vor apropia de 0 grade.

„În noaptea care urmează însă, diferența față de noaptea care s-a încheiat și de ultimele nopți va fi destul de mare, pentru că în depresiuni vom ajunge la pragul de ger, adică -10 grade Celsius și în restul zonelor tendința cu temperaturi ca temperaturile să fie pe parcursul nopții apropiate de pragul de îngheț, de 0 grade și se va menține la fel un regim termic preponderent cu temperaturi negative și în noaptea care urmează, adică în noaptea de duminică spre luni”, a declarat meteorologul ANM.

Când se mai încălzește

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor părăsi treptat teritoriul României.

„Urmează o perioadă destul de scurtă de maxim 48 de ore fără precipitații, însă săptămâna următoare încă vor mai fi episoade cu ploi, în special în jumătatea de vest a teritoriului, dar o veste bună, tendința este ca odată cu apariția acestor ploi să mai crească și valorile termice, astfel că spre mijlocul săptămânii viitoare vom avea și 18 grade în vestul țării”, a mai spus meteorologul.