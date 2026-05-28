Temu primește o amendă enormă din partea Comisiei Europene. Neregulile identificate de Bruxelles

Comisia Europeană a amendat Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale, pentru că nu a reuşit să identifice şi să evalueze riscurile produselor ilegale oferite pe platformă şi prejudiciile pentru consumatorii din Uniunea Europeană, informează News.ro.

„Astăzi, 28 mai, Comisia Europeană a emis o amendă de 200 de milioane EUR pentru Temu în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Compania nu a reuşit să identifice, să analizeze şi să evalueze cu diligenţă riscurile sistemice ale produselor ilegale oferite pe platforma sa şi prejudiciile rezultate pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Dovezile aflate la dispoziţia Comisiei indică faptul că este foarte probabil ca consumatorii din UE să se confrunte cu articole ilegale pe Temu”, transmite CE.

Jucării periculloase pentru copii

Evaluarea riscurilor realizată de Temu în 2024 nu respectă standardele prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale,argumentează Comisia Europeană.

„Aceasta se bazează pe informaţii generale cu privire la riscurile legate de sectorul comerţului electronic în ansamblu, mai degrabă decât pe dovezi specifice cu privire la propriul serviciu al Temu, inclusiv rapoarte publice şi teste. Aceasta a subestimat în mod serios frecvenţa cu care consumatorii din UE sunt susceptibili să se confrunte cu articole ilegale. Dovezile dintr-un exerciţiu de tip „client misterios” inclus în investigaţia Comisiei arată că un procent foarte ridicat de încărcătoare selectate nu au trecut testele de siguranţă de bază”,consideră CE.

Un procent ridicat de jucării pentru copii testate au prezentat riscuri de siguranţă de gravitate medie spre ridicată, deoarece conţin substanţe chimice care depăşesc limitele legale de siguranţă sau prezintă pericole de sufocare din cauza pieselor detaşabile Comisia Europeană

Temu nu a evaluat riscurile

Conform CE, Temu nu a evaluat în mod corespunzător modul în care conceperea serviciului său – inclusiv a sistemelor de recomandare şi a programelor de promovare a produselor de către influenţatorii afiliaţi – ar putea amplifica riscurile de diseminare a produselor ilegale.

„În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online foarte mari desemnate au obligaţia de a evalua cu diligenţă riscurile sistemice legate de serviciile lor şi de a adopta măsuri de atenuare corespunzătoare”, precizează Comisia.

Amenda a fost calculată ţinând seama de natura încălcării, de gravitatea acesteia în ceea ce priveşte utilizatorii afectaţi din UE şi de durata acesteia.

„Neefectuarea unor evaluări adecvate ale riscurilor – una dintre pietrele de temelie ale arhitecturii Regulamentului privind serviciile digitale – reprezintă o încălcare deosebit de gravă a Regulamentului privind serviciile digitale”, explică CE.

Trei luni pentru un plan de remediere

Temu trebuie să prezinte Comisiei un plan de acţiune până la 28 august 2026, astfel cum se prevede la articolul 75 din Regulamentul privind serviciile digitale. Planul trebuie să stabilească măsuri de remediere a încălcării obligaţiilor sale de evaluare a riscurilor. Comitetul european pentru servicii digitale va avea la dispoziţie o lună de la primirea planului pentru a-şi emite avizul. Comisia va avea apoi la dispoziţie încă o lună pentru a-şi adopta decizia finală şi pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la penalităţi cu titlu cominatoriu. Comisia continuă să colaboreze cu Temu pentru a asigura respectarea deciziei şi a Regulamentului privind serviciile digitale în general.

La 31 octombrie 2024, Comisia a iniţiat proceduri oficiale împotriva Temu inclusiv cu privire la obligaţia acesteia de a evalua riscurile sistemice legate de diseminarea produselor ilegale în cadrul serviciului său. Comisia a adoptat constatările preliminare în iulie 2025 şi le închide joi printr-o decizie de neconformitate.

Decizia de neconformitate emisă se bazează, printre altele, pe rapoartele Temu din 2024 şi pe rapoartele intermediare de evaluare a riscurilor din 2025, pe răspunsurile la solicitările oficiale de informaţii ale Comisiei din 28 iunie 2024 şi 11 octombrie 2024, pe informaţiile partajate de părţi terţe şi pe un exerciţiu de tip „client misterios” efectuat de o organizaţie independentă de testare în numele Comisiei. Ancheta s-a bazat, de asemenea, pe date provenite de la autorităţile vamale şi de supraveghere a pieţei din UE.