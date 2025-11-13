UE a pus gând rău coletelor ce vin din China și vrea accelerarea măsurilor care ar lovi în Temu și Shein

Comisia Europeană dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale asupra coletelor de mică valoare care intră în blocul comunitar, într-un efort de a combate importurile ieftine provenite din comerțul online chinezesc, cum sunt cele de la Shein și Temu, a declarat joi comisarul pentru comerț Maros Sefcovic, citat de Reuters.

Comisia Europeană a propus în 2023 eliminarea așa-zisei reguli „de minimis”, în esență o scutire de taxe vamale pentru bunurile și coletele cu o valoare sub 150 de euro. Comisia a propus însă atunci ca scutirea să fie abrogată începând cu 2028, când urmează să intre în vigoare o reformă mai amplă a regimului vamal al Uniunii Europene.

Sefcovic a propus acum, într-o scrisoare adresată miercuri miniștrilor de finanțe ai UE, reuniți joi la Bruxelles, ca pragul „de minimis” să fie eliminat în primul trimestru al anului viitor, cu doi ani mai devreme decât era planificat.

Ministrul grec de finanțe, Kyriakos Pierrakakis, a declarat într-un comunicat emis înaintea reuniunii că țara sa susține impunerea imediată a taxelor vamale asupra coletelor de mică valoare.

În ceea ce-l privește, Sefcovic a argumentat în scrisoarea sa că această măsură, care ar afecta platforme online precum Shein și Temu, ar transmite semnalul că blocul comunitar este hotărât să protejeze competitivitatea întreprinderilor din cele 27 de state membre.

Un număr uriaș de colete din China ajunge anual în UE

Shein a refuzat să comenteze, iar Temu nu a răspuns imediat la solicitarea de a face comentarii. Shein se confruntă deja în Franța cu o acțiune în justiție privind vânzarea pe platformă a unor păpuși sexuale cu aspect de copil.

Numărul coletelor de mică valoare care au ajuns în blocul comunitar s-a dublat anul trecut, ajungând la 4,6 miliarde, peste 90% dintre ele provenind din China. Comisia condusă de Ursula von der Leyen se confruntă cu presiuni din partea companiilor europene pentru a limita mai rapid acest flux.

Statele Unite au renunțat deja la propria politică „de minimis”, care permitea intrarea fără taxe vamale a coletelor cu o valoare sub 800 de dolari, ceea ce a stârnit temeri că importurile chineze ieftine se vor orienta și mai mult spre Europa.

Situația devine și mai urgentă, deoarece unele state membre ale UE par pregătite să introducă taxe naționale de procesare.

Reuters amintește că România a propus o taxă de 25 de lei pentru coletele de mică valoare, iar Italia lucrează la o taxă ce ar urma să fie introdusă până la sfârșitul anului, pentru a-și proteja industria modei.

Comisia Europeană vede o situație „urgentă”

EuroCommerce, grupul de lobby al comercianților și angrosiştilor europeni, a avertizat că o varietate de taxe naționale diferite riscă să submineze piața unică a Uniunii Europene. Comisia a propus o taxă uniformă de 2 euro, însă nu este clar când ar urma să fie aplicată.

Sefcovic a afirmat că actualul calendar privind eliminarea pragului „de minimis” la jumătatea anului 2028 este „incompatibil cu urgența situației”.

„Dacă acționăm cu determinarea politică și pragmatismul necesar, o soluție funcțională ar putea fi pusă în aplicare în primul trimestru al anului 2026”, a spus el.

Miniștrii de finanțe ai UE sunt așteptați să ajungă joi la o poziție comună, pregătind astfel negocierile cu Parlamentul European, care trebuie să aprobe de asemenea noua legislație.

Ministrul olandez de finanțe, Eelco Heinen, le-a spus reporterilor înaintea reuniunii de joi că este timpul „să punem capăt haosului” provocat de avalanșa de colete chineze ieftine care invadează piața europeană.