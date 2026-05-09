Tenis de masă: Bronz mondial pentru România, după 26 de ani. Tricolorele au fost învinse de China în semifinale

Echipa feminină de tenis de masă a României, în componenţa Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia, a câştigat, sâmbătă, bronzul mondial la Londra, fiind învinsă în semifinale de China, scor 3-0.

Parcursul tricolorelor la Campionatul Mondial de tenis de masă a fost unul remarcabil. Este prima medalie pentru România la o ediţie a CM, la 26 de ani după bronzul obţinut de tricolore la Kuala Lumpur, scrie News.ro.

S-au înfruntat echipa feminină a României, a treia în clasamentul medaliilor mondiale obţinute de-a lungul istoriei (5 de aur – 1950, ’51, ’53, ’55, ’56; 4 de argint – 1952, ’57, ’63, ’69; 4 de bronz – 1939, ’48, ’61, 2000) şi China, cea mai titrată echipă feminină din toate timpurile (23 de aur – 1965, ’75, ’77, ’79, ’81, ’83, ’85, ’87, ’89, ’93, ’95, ’97, 2000, ’01, ’04, ’06, ’08, ’12, ’14, ’16, ’18, ’22, ’24; 5 de argint – 1961, ’71, ’73, ’91, 2010; 3 de bronz – 1957, ’59, ’63).

Medalia mondială de bronz vine la 100 de ani de la înfiinţarea FRTM. Este prima performanţă de acest nivel după 26 de ani, de la ultima medalie de acest calibru. În 2000, la Kuala Lumpur, echipa României era alcătuită din Otilia Bădescu, Ana Gogoriţă, Antonela Manac şi Mihaela Şteff.

Sâmbătă, pe masa 1 din OVO Arena Wembley, România a jucat semifinala mondială, fază a competiţiei care asigură tuturor participantelor medaliile de bronz.

China, campioana mondială în exerciţiu, echipa care a ridicat trofeul de 23 de ori în istorie, a fost adversara vicecampioanelor europene en titre în semifinala Campionatului Mondial din Londra, o reîntâlnire la câteva zile de la duelul din faza grupelor.

România a cedat semifinala cu China, scor 3-0, după trei meciuri în care tricolorele au încercat să găsească cele mai bune lovituri şi strategii la masa de joc în faţa adversarelor redutabile.

Elizabeta Samara (#44 mondial) a pierdut în faţa sportivei Sun Yingsha (#1 mondial), scor 0-3 (3-11, 4-11, 5-11), iar la masă a intrat Bernadette Szocs (#26 mondial), care şi-a pus în valoare jocul în două seturi echilibrate cu Wang Manyu, dar pe care le-a cedat la limită, scor 0-3 (4-11, 9-11, 10-12). Andreea Dragoman (#57 mondial) – Kuai Man (#7 mondial) a fost ultimul meci al întâlnirii România – China, însă tricolora nu a putut schimba cursul întâlnirii, deşi s-a ridicat în multe momente la ritmul meciului. Şi a ea fost învinsă, scor 0-3 (10-12, 6-11, 10-12).

Bernadette Szocs, la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra. Credit foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Echipa care a stat în spatele succesului istoric a fost formată din:

Antrenor coordonator lot mixt feminin şi masculin: Andrei Filimon

Antrenor federal: Viorel Filimon

Antrenori secunzi ai lotului mixt: Ionuţ Seni, Adrian Crişan, Mădălin Ionaşcu, Anamaria Sebe

Alături le sunt: kinetoterapeuţii Justin Răduţu, Mircea Lascăr, medicul Dumitru Costin şi psihologul Mioara Şincan

De-a lungul CM Londra 2026, România a învins Coreea de Sud, 3-2, Taipei, 3-1, şi a pierdut cu China, 3-0, în faza grupelor, apoi, pe tabloul principal, a eliminat Olanda, 3-0, Egipt, 3-2, şi Franţa, 3-1.

Astfel, România se menţine pe locul al treilea in clasamentul medaliilor mondiale obţinute de echipa feminină de-a lungul istoriei (5 de aur – 1950, ’51, ’53, ’55, ’56; 4 de argint – 1952, ’57, ’63, ’69; 5 de bronz – 1939, ’48, ’61, 2000, ‘26), după China si Japonia.