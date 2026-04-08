Tensiuni după armistițiu. Iranul spune că a doborât o dronă și amenință cu „răspuns puternic”

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, armata ideologică a țării, a anunțat miercuri că a doborât o dronă Hermes 900 în orașul Lar (în sudul țării), denunțând o încălcare a armistițiului convenit și a avertizat asupra unui riposte puternice la alte încălcări, relatează EFE, conform Agerpres.

„O dronă avansată de tip Hermes 900 a fost detectată, interceptată și distrusă în spațiul aerian de deasupra orașului Lar, în provincia Fars, prin focul unui sistem modern de apărare antiaeriană al Gardienilor Revoluției”, a informat acest corp militar de elită, potrivit agenției Tasnim.

Gărzile Revoluționare au avertizat că pătrunderea oricărui avion „inamic” – referindu-se la Statele Unite și Israel – în spațiul aerian al țării, chiar și fără a desfășura operațiuni ofensive, va constitui o încălcare a armistițiului și „va primi un răspuns ferm și puternic”.

Iranul a raportat în cursul dimineții un atac asupra rafinăriei de petrol în insula Lavan, situată în Golful Persic.

Gărzile Revoluționare din Iran avertizează că stau cu „degetul pe trăgaci”

Presupusul atac a avut loc la câteva ore după ce, în zorii zilei de miercuri (ora Iranului), a intrat în vigoare armistițiul de două săptămâni între Iran și SUA.

Teheranul și Washingtonul au convenit, de asemenea, să înceapă negocieri vineri la Islamabad pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie.

În timpul conflictului, Statele Unite și Israelul au bombardat zilnic instalații militare, nucleare și energetice, precum și situri civile, cum ar fi spitale și universități din Iran, care a răspuns cu atacuri asupra intereselor SUA în regiune și în țările vecine și cu închiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că administrația sa consideră că regimul de la Teheran a fost „schimbat” și că SUA vor colabora „îndeaproape” cu conducerea iraniană.

Armata ideologică a țării, a declarat miercuri că „nu are încredere” în promisiunile Statelor Unite și a afirmat că va răspunde la orice agresiune americană sau israeliană care va avea loc în timpul armistițiului.

Totodată, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a evocat miercuri „încălcări ale încetării focului” de către Israel în Liban, în cursul unei convorbiri telefonice cu comandantul forțelor armate din Pakistan, țară mediatoare a fragilului armistițiu între SUA și Iran, potrivit unui comunicat, citat de AFP. Israelul declarase din capul locului că nu va bombarda obiective iraniene, dar a subliniat că va ataca poziții ale miliției șiite Hezbollah în Liban.

Abbas Araghchi și puternicul șef al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir au „subliniat importanța (…) punerii în aplicare a punctelor din acord” între cele două țări pentru „consolidarea păcii și a securității în regiune”, se mai spune în document.