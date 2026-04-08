Donald Trump susține că regimul din Iran a fost schimbat și anunță că SUA vor colabora „îndeaproape” cu noua conducere

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care susține că a trecut printr-o „schimbare de regim”, el adăugând că Washingtonul va discuta despre reducerea taxelor vamale și a sancțiunilor față de Teheran, relatează Reuters.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut prin ceea ce va fi o Schimbare de Regim foarte productivă!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social pe care o deține.

Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, lucrând împreună cu Iranul, vor dezgropa și vor elimina tot ‘Praful’ Nuclear adânc îngropat (bombardierele B-2). Acesta este acum și a fost sub o Supraveghere din Satelit foarte strictă (Space Force!). Nimic nu a fost atins de la data atacului”, a continuat acesta într-o aparentă referință la uraniul îmbogățit al Iranului, deși formularea sa nu este întru totul clară.

„Noi discutăm și vom discuta cu Iranul despre reducerea Taxelor Vamale și a Sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a conchis Trump.

Însă, într-un mesaj separat publicat la doar câteva minute după acesta, Trump a avertizat că „orice țară care furnizează arme militare Iranului va fi supusă imediat unor taxe vamale de 50% pentru toate bunurile vândute către Statele Unite ale Americii, cu aplicare imediată”.

„Nu vor exista excluderi sau excepții!”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

Armistițiu între SUA și Iran

Președintele Trump a proclamat marți că Statele Unite au obținut o „victorie totală și completă” prin încheierea unui acord de încetare a focului pentru două săptămâni cu Iranul.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a spus președintele SUA într-un scurt interviu acordat AFP după anunțarea acordului.

Trump nu a vrut să spună dacă va reveni la amenințările inițiale de a distruge centralele electrice și podurile iraniene în cazul în care acordul ar eșua. „Va trebui să așteptați să vedeți”, a declarat liderul de la Casa Albă pentru AFP.

Acesta a precizat că problema uraniului iranian va fi „rezolvată perfect” după un acord de încetare a focului pe două săptămâni încheiat cu Teheranul.

Acest subiect este un punct cheie al conflictului, pe care Washingtonul afirmă că îl poartă pentru a se asigura că Iranul nu poate dezvolta arme nucleare.

Trump crede că China a contribuit la aducerea Iranului la masa negocierilor pentru a încheia un acord privind armistițiul de 14 zile.

Planul de 10 puncte pe care SUA și Iranul negociază pacea

Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, dar și recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire se numără printre cele zece puncte ale planului pe care Teheranul l-a propus Washingtonului pentru a negocia încheierea războiului.

Prima rundă de negocieri pentru încheierea războiului printr-un tratat de pace va avea loc vineri la Islamabad, capitala Pakistanului, și se va baza pe un plan în zece puncte prezentat de Teheran, care include multe dintre cererile iraniene anterioare războiului lansate în urmă cu 40 de zile de Statele Unite și Israel.

Cele 10 puncte sunt:

1. Încetarea completă a oricărei agresiuni împotriva Iranului și a grupărilor de rezistență aliate.

2. Retragerea forțelor de luptă americane din regiune, interzicerea oricăror atacuri lansate de la bazele americane împotriva Iranului și abținerea de la desfășurări militare ofensive.

3. Tranzitul zilnic limitat al navelor prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, în baza unui protocol de trecere în siguranță supervizat și reglementat de Iran.

4. Ridicarea tuturor sancțiunilor primare, secundare și a celor impuse de ONU împotriva Iranului.

5. Compensarea daunelor suferite de Iran prin crearea unui fond de investiții și financiar.

6. Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare.

7. Recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire.

8. Disponibilitatea Iranului de a negocia acorduri de pace bilaterale și multilaterale cu țările din regiune în funcție de interesele sale.

9. Extinderea principiului de neagresiune la toți actorii care au atacat grupările de rezistență.

10. Finalizarea tuturor rezoluțiilor Consiliului Guvernatorilor (al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, AIEA) și ale Consiliului de Securitate (al ONU) și adoptarea tuturor angajamentelor într-o singură rezoluție oficială a ONU.



