Gărzile Revoluționare din Iran avertizează că stau cu „degetul pe trăgaci”, în pofida armistițiului încheiat cu SUA

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a țării, a declarat miercuri că „nu are încredere” în promisiunile Statelor Unite și a afirmat că va răspunde la orice agresiune americană sau israeliană care va avea loc în timpul armistițiului convenit în cursul nopții trecute, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Gardienii, „cu degetul pe trăgaci”, sunt gata să riposteze „în cazul în care inamicul repetă erorile de calcul”, a declarat corpul pe canalul său de Telegram.

„Inamicul a fost întotdeauna înșelător, nu avem încredere în promisiunile sale și vom răspunde oricărei agresiuni la un nivel superior”, a adăugat corpul militar de elită într-un comunicat citat de agenția de știri Tasnim.

IRGC a afirmat că rămâne pregătit, la ordinele Liderului Suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, să facă față oricărei „noi erori a inamicului”.

Avertisment al Gărzii Revoluționare pentru statele din Golf

Armata ideologică a Iranului a transmis de asemenea un mesaj către țările din regiune care găzduiesc baze americane.

„Partenerii regionali ai Statelor Unite au fost martori la slăbiciunea Washingtonului și a regimului sionist și ar trebui să ia act și să înceteze cooperarea cu aceștia”, a avertizat IRGC.

Iranul și Statele Unite au convenit marți noapte asupra unui armistițiu de două săptămâni, timp în care vor negocia încheierea războiului început pe 28 februarie.

În timpul conflictului, Statele Unite și Israelul au bombardat zilnic instalații militare, nucleare și energetice, precum și situri civile, cum ar fi spitale și universități din Iran, care a răspuns cu atacuri asupra intereselor SUA în regiune și în țările vecine și cu închiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că administrația sa consideră că regimul de la Teheran a fost „schimbat” și că SUA vor colabora „îndeaproape” cu conducerea iraniană.