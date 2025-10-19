Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene

Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei sau a Hamas cu privire la atacul despre care vorbește presa israeliană.

Postul public israelian Kan a relatat că forțele aeriene au atacat Rafah, în sudul Gazei. Majoritatea mass-media au descris atacul ca fiind lovituri aeriene.

Armata israeliană a declarat vineri că „mai mulți teroriști” au deschis focul asupra soldaților din zona Rafah, fără a provoca răniți.

Armata a declarat ulterior că a lovit un alt grup de „teroriști” care se apropiau de trupele din Khan Younis în aceeași zi.

Armata va continua să acționeze pentru a elimina amenințările imediate, a declarat IDF.

Alte surse israeliene au raportat atacuri în alte părți din sudul Gazei și în orașul Jabalia, din nordul teritoriului, relatează The Guardian.

Postul de televiziune israelian Channel 12 a relatat că premierul Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu ministrul apărării Israel Katz și cu înalți oficiali ai armatei pe măsură ce situația se desfășura.

Potrivit The Times of Israel, „teroriștii din Fâșia Gaza au lansat un atac asupra forțelor israeliene din Rafah”.

Un oficial militar israelian a declarat pentru Reuters că Hamas a efectuat multiple atacuri împotriva forțelor israeliene dincolo de așa-numita „linie galbenă”, încălcând acordul de încetare a focului.

Guvernul israelian și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului de câteva zile, Israelul afirmând că punctul de trecere a frontierei Rafah între Gaza și Egipt va rămâne închis până la noi ordine.

Israelul și Hamas s-au angajat într-o dispută privind returnarea cadavrelor ostaticilor decedați. Israelul a cerut Hamas să-și îndeplinească obligațiile de a preda cadavrele celor 28 de ostatici. Hamas a returnat toți cei 20 de ostatici în viață și 12 dintre cei decedați, dar a declarat că procesul necesită eforturi și echipamente speciale pentru recuperarea cadavrelor îngropate sub dărâmături, în enclavă.