Tensiuni în guvernul Italiei: Ajutorul militar pentru Ucraina, amânat

Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters.

Amânarea survine pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de dreapta a premierului Giorgia Meloni cu privire la sprijinul acordat Ucrainei împotriva războiului declanșat de Rusia, care se apropie de intrarea în al patrulea an.

Meloni s-a angajat să ajute Ucraina să reziste până la capăt invaziei ruse, dar adjunctul ei, vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului Liga, a pus la îndoială rațiunea continuării sprijinului militar.

Decretul privind ajutorul pentru Ucraina era pe ordinea de zi a unei reuniuni de miercuri, destinată pregătirii ședinței de cabinet de a doua zi, dar a fost retras deoarece ordinea de zi era deja prea încărcată, au spus sursele, sub protecția anonimatului.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, guvernul de la Roma a trimis, prin intermediul sistemului de decrete guvernamentale, 12 pachete de ajutor militar Ucrainei, inclusiv sistemul esențial de apărare antiaeriană SAMP/T.

Acest regim de autorizare, prin decrete, permite guvernului italian să acționeze fără a solicita aprobarea parlamentului pentru fiecare nouă rundă de livrări militare. Decretul aflat în vigoare la acest moment expiră la sfârșitul anului.

Odată aprobat de guvern, noul decret ar intra imediat în vigoare, dar ar trebui ratificat de parlament în termen de 60 de zile.

În critica lui față de ajutorul acordat Ucrainei, Salvini a făcut referire la scandalul de corupție care zguduie administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce SUA continuă să facă presiuni pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia.