Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina. Ambasadorul Kievului a mers la Ministerul de externe

Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de război, transmite AFP.

Tensiunile vin la doar câteva săptămână după instalarea guvernului condus de miliardarul ceh Andrej Babis, care a ridicat semne de întrebare cu privire la perspectiva relațiilor dintre Praga și Bruxelles, precum și în ceea ce privește sprijinul acordat Kievului.

Mișcarea ANO a lui Babis, care a câștigat alegerile generale din octombrie, s-a aliat cu două partide eurosceptice, SPD, de extremă dreaptă, și Șoferii, de dreapta, pentru a forma un guvern de coaliție în locul cabinetului de centru-dreapta, care era pro-Ucraina.

Declarația liderului SPD și reacția ambasadorului ucrainean

Liderul SPD, Tomio Okamura, care în noiembrie a devenit primul președinte de extremă dreapta din istoria parlamentului ceh, a cerut încetarea sprijinului pentru Ucraina, într-un mesaj transmis pe X cu ocazia Anului Nou.

În discursul său inflamator, Okamura a spus că Praga nu va mai finanța ceea ce el a descris drept „afaceri de război” în țara invadată de forțele ruse. El susține că de aceste afaceri au beneficiat „companii și guverne străine”, precum și „hoți ucraineni din jurul juntei Zelenski”, pe care i-a acuzat că fac abuz de ajutoare pentru a „construi toalete de aur”.

„Lăsați-i să fure, dar nu banii noștri. Și să nu permitem ca o astfel de țară să fie membră a UE”, a mai declarat el.

Ambasadorul ucrainean Vasyl Zvarych a criticat declarațiile „pline de ură” și „absolut inacceptabile” ale lui Okamura, afirmând că „poziția sa personală s-a format în mod evident sub influența propagandei rusești”.

Ministrul ceh al afacerilor externe, Petr Macinka, a spus că s-a întâlnit luni cu ambasadorul ucrainean.

Macinka, președintele partidului Șoferilor, a declarat că „au reflectat asupra sentimentelor dintr-o parte a societății cehe” și că întâlnirea a avut loc într-o „atmosferă serioasă”. El a precizat că îl va suna marți pe omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, pe această temă.

Tot luni, premierul Babis a respins afirmațiile lui Okamura, pe care le-a descris drept un discurs „adresat în principal alegătorilor săi”. Ulterior, el a spus că ambasadorul ucrainean nu are „niciun drept să ne țină lecții”.

Babis va călători marți la Paris pentru reuniunea Coaliției de Voință, care sprijină Ucraina.