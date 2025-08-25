Tensiuni SUA-Franța: Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA, în legătură cu acuzațiile de antisemitism lansate de acesta

Charles Kushner a spus într-o scrisoare adresată lui Emmanuel Macron că este îngrijorat de „creșterea antisemitismului” în Franța și de „lipsa unor măsuri suficiente” pentru a-l combate, scrie The Guardian.

Parisul l-a convocat pe ambasadorul american Charles Kushner după ce acesta i-a scris o scrisoare președintelui Emmanuel Macron în care susținea că Franța nu a făcut suficient pentru a stopa violențele antisemite, a declarat duminică un purtător de cuvânt al ministerului francez de externe.

Kushner, care este evreu și al cărui fiu este căsătorit cu fiica președintelui american Donald Trump, a publicat scrisoarea deschisă în Wall Street Journal, pe fondul unor profunde divergențe între Franța și SUA pe tema Israelului.

În scrisoarea adresată lui Macron, Kushner a menționat că luni a fost „a 81-a aniversare a eliberării Parisului de către Aliați, care a pus capăt deportării evreilor de pe teritoriul francez” sub ocupația nazistă germană.

„Vă scriu din profunda îngrijorare față de creșterea dramatică a antisemitismului în Franța și de lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului dumneavoastră pentru a-l combate”, a spus ambasadorul.

„În Franța, nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, sinagogile sau școlile să fie vandalizate sau afacerile deținute de evrei să fie distruse”, a adăugat el.

În scrisoare, el l-a îndemnat pe președintele francez Emmanuel Macron să aplice mai urgent legile privind crimele motivate de ură și să modereze criticile la adresa Israelului, afirmând că declarațiile guvernului francez privind recunoașterea unui stat palestinian au alimentat incidentele antisemite din Franța.

Deși „antisemitismul a marcat de mult timp viața franceză”, ambasadorul a susținut că ura față de evrei „a explodat de la atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023”, care a declanșat războiul în curs din Gaza.

„Acuzațiile ambasadorului sunt inacceptabile”

„Franța respinge cu fermitate aceste ultime acuzații”, a declarat ministerul de externe într-un comunicat emis la câteva ore după ce conținutul scrisorii a fost făcut public.

„Acuzațiile ambasadorului sunt inacceptabile”, a afirmat ministerul, adăugând că Kushner va fi chemat luni.

Ministerul a afirmat că, potrivit Convenției de la Viena din 1961, ambasadorilor nu le este permis să se amestece în afacerile interne ale unei țări. Kushner va fi convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe, a adăugat acesta.

Scrisoarea lui Kushner urmează unei alte scrisori trimise lui Macron de către premierul israelian Benjamin Netanyahu la începutul acestei săptămâni, în care Netanyahu îl acuza pe Macron că contribuie la antisemitism prin apelul său la recunoașterea internațională a unui stat palestinian, potrivit Jerusalem Post.

Macron s-a dovedit a fi unul dintre cei mai vehemenți critici ai războiului purtat de Netanyahu în Gaza, în special în ceea ce privește victimele civile palestiniene, în timp ce Trump l-a susținut cu fermitate pe liderul israelian.

„Declarațiile publice care critică Israelul și gesturile în direcția recunoașterii unui stat palestinian încurajează extremiștii, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor din Franța. În lumea de astăzi, antisionismul este antisemitism – pur și simplu”, a scris Kushner.

Fiul lui Kushner, Jared Kushner, este căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka Trump, care s-a convertit la iudaism înainte de nunta lor din 2009. Ei au trei copii care sunt crescuți în spiritul iudaismului.

Tensiuni și incidente generate de războiul din Gaza

Macron a criticat public antisemitismul ca fiind contrar valorilor franceze și a sporit securitatea pentru a proteja sinagogile și alte centre evreiești ca răspuns la incidentele antisemite legate de conflictul din Gaza.

Franța găzduiește cea mai mare populație evreiască din Europa de Vest, aproximativ jumătate de milion de persoane, precum și o comunitate musulmană semnificativă, sensibilă la soarta poporului palestinian din Gaza.

Ambele comunități au raportat o creștere a numărului de crime motivate de ură de la începutul războiului din Gaza.

Anunțul lui Macron cum că Franța va recunoaște oficial un stat palestinian în cadrul unei reuniuni a ONU din septembrie a atras o reacție rapidă din partea Israelului la momentul respectiv.

Prin această măsură, Franța se alătură unei liste de state care s-a extins de la începutul războiului din Gaza, acum aproape doi ani.

Franța se numără printre cel puțin 147 din cele 193 de state membre ale ONU care recunosc sau intenționează să recunoască statul palestinian, potrivit New York Times.