Ambasadorul SUA în Franţa acuză „lipsa de acţiuni suficiente” împotriva antisemitismului din partea preşedintelui Macron, după criticile similare din partea lui Netanyahu

Ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, a denunţat duminică „lipsa de acţiuni suficiente” a preşedintelui francez Emmanuel Macron împotriva antisemitismului, reiterând criticile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, conform Agerpres.

Într-o scrisoare adresată şefului statului francez şi obţinută de AFP duminică, ambasadorul american şi-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la creşterea antisemitismului în Franţa şi la lipsa de acţiuni suficiente din partea guvernului (francez) pentru a-l combate”.

Această critică vine la doar câteva zile după ce Benjamin Netanyahu a lansat un atac violent la adresa preşedintelui francez, pe care l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” atunci când face apel la recunoaşterea internaţională a statului Palestina.

O analiză „eronată, abjectă şi (care) nu va rămâne fără răspuns”, a transmis la acel moment preşedinţia franceză.

În scrisoarea sa, datată luni, ambasadorul american a reiterat argumentul lui Netanyahu.

„Declaraţiile care denigrează Israelul şi gesturile de recunoaştere a unui stat palestinian încurajează extremiştii, incită la violenţă şi pun în pericol identitatea evreiască în Franţa”, a declarat Kushner, care este tatăl lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

„Astăzi, nu mai există loc pentru echivoc: antisionismul este antisemitism, punct”, a apreciat el.

Potrivit ambasadorului american, „nu trece o zi în Franţa fără ca evreii să fie agresaţi pe străzi, sinagogile şi şcolile să fie avariate şi afacerile deţinute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până şi) grădiniţele au fost ţinta actelor de vandalism antisemit”.

Reprezentantul Statelor Unite în Franţa este, de asemenea, indignat de faptul că „aproape jumătate dintre tinerii francezi spun că nu au auzit niciodată de Holocaust”.

„Persistenţa unei astfel de ignoranţe ne face, prin urmare, să punem la îndoială programa şcolară din şcolile franceze”, adaugă el.

Elogiind acţiunile preşedintelui Trump în acest sens şi capacitatea sa de a „combate antisemitismul, atât timp cât liderii noştri au voinţa de a acţiona”, ambasadorul american în Franţa l-a îndemnat pe preşedintele francez „să acţioneze cu hotărâre”.

Franța a anunțat că va recunoaște statul Palestina

La sfârşitul lunii iulie, Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte Statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Ulterior, peste 10 ţări occidentale au cerut altor ţări din întreaga lume să facă acelaşi lucru.

Adunarea Generală a ONU, programată pentru septembrie, se încheie exact pe 23 septembrie, de Anul Nou Evreiesc şi data limită până la care Benjamin Netanyahu i-a cerut lui Emmanuel Macron „să înlocuiască slăbiciunea cu acţiunea, concilierea cu voinţa” în lupta împotriva antisemitismului.

Actele antisemite sunt în creştere în Franţa începând cu 7 octombrie 2023, ziua atacurilor fără precedent ale Hamas împotriva Israelului şi a izbucnirii războiului în Gaza.

Contextul este deosebit de delicat, deoarece Franţa găzduieşte cea mai mare comunitate evreiască din Europa occidentală, cu aproximativ 500.000 de persoane, precum şi o comunitate arabo-musulmană foarte numeroasă, profund îngrijorată de situaţia dificilă a palestinienilor din Gaza, comentează AFP.