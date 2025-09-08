Tensiunile dintre Spania și Israel ajung la un nou nivel: „Guvernul spaniol nu va fi intimidat”

Ministerul spaniol de Externe a respins ferm luni „acuzaţiile false şi calomnioase de antisemitism” din partea Israelului, într-un nou episod de tensiune între cele două ţări, în urma anunţului făcut de premierul Pedro Sanchez privind măsurile pentru „a pune capăt genocidului din Gaza”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Madridul a criticat, de asemenea, „interdicţia inacceptabilă de intrare în Israel a două membre ale guvernului spaniol” aparţinând platformei de stânga radicală Sumar şi foarte ostile Israelului, anunţată cu puţin timp înainte de ministrul israelian de Externe, Gideon Saar.

„Guvernul spaniol nu va fi intimidat în apărarea păcii, a dreptului internaţional şi a drepturilor omului”, a dat asigurări ministerul spaniol într-un comunicat.

Şeful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, una dintre cele mai critice voci europene la adresa acţiunii israeliene în Gaza, a anunţat luni dimineaţă noi măsuri pentru a „pune capăt genocidului din Gaza”, inclusiv un embargou asupra armelor impus Israelului şi o interdicţie ca navele care transportă combustibil pentru armata israeliană să acosteze în porturile spaniole.

Ca răspuns, Gideon Saar a acuzat Madridul că duce „o campanie anti-israeliană şi antisemită continuă” pentru a „distrage atenţia de la scandalurile grave de corupţie”, într-un mesaj publicat pe reţeaua X, referindu-se aparent la numeroasele cazuri legale în care sunt acuzaţi apropiaţii lui Pedro Sanchez.

Gideo Saar a anunţat că guvernul său va interzice intrarea în Israel a vicepremierului spaniol şi ministrului Muncii, Yolanda Diaz, precum şi a ministrului Tineretului şi Copiilor, Sira Rego, de origine palestiniană, ambele membre ale platformei Sumar.

Poziţia guvernului spaniol, într-o ţară în care au loc frecvent demonstraţii pro-palestiniene, precum cele care au perturbat Turul Spaniei în ultimele zile, a cauzat deja tensiuni cu Israelul, care nu mai are un ambasador la Madrid de când guvernul lui Pedro Sanchez a recunoscut statul Palestina în mai 2024.