Tentativă de lovitură de stat în Benin / Guvernul anunță că a dejucat încercarea unui grup de militari / Focuri de armă în cel mai mare oraș al țării

Mai mulți soldați au apărut la televiziunea publică din Benin pentru a anunța că au preluat puterea. FOTO: Captură de ecran BTV

Ministrul de externe Olushegun Adjadi Bakari a declarat pentru Reuters că „un mic grup” de soldați a încercat să răstoarne guvernul, dar că forțele loiale președintelui Patrice Talon lucrează pentru a restabili ordinea.

Guvernul din Benin a declarat duminică că forțele sale armate au dejucat o tentativă de lovitură de stat, după ce un grup de soldați din țara vest-africană a afirmat la televiziunea națională că a preluat puterea.

Este cea mai recentă tentativă de lovitură de stat din această regiune. În ultimii ani, armata a preluat puterea în țările vecine Beninului, Niger și Burkina Faso, precum și în Mali, Guineea și, chiar luna trecută, în Guineea-Bissau.

Cel puțin opt soldați, dintre care câțiva purtau căști, au apărut duminică dimineață la televiziunea de stat pentru a anunța că un comitet militar condus de colonelul Tigri Pascal a preluat puterea și va dizolva instituțiile naționale, urmând să suspende constituția și să închidă frontierele aeriene, terestre și maritime.

„Armata se angajează solemn să ofere poporului speranța unei ere cu adevărat noi, în care să prevaleze fraternitatea, justiția și munca”, se arată într-o declarație citită de unul dintre soldați.

Cu toate acestea, ministrul de interne Alassane Seidou a declarat câteva ore mai târziu că forțele armate ale țării din Africa de Vest au dejucat tentativa de lovitură de stat.

„Prin urmare, guvernul îndeamnă populația să-și desfășoare activitățile ca de obicei”, a spus el.

Ministrul de externe Olushegun Adjadi Bakari a declarat anterior pentru Reuters că „un mic grup” de soldați a încercat să răstoarne guvernul, dar că forțele loiale președintelui Patrice Talon lucrează pentru a restabili ordinea. El a spus că complotiștii au reușit doar să preia controlul asupra televiziunii de stat.

Conflicte armate în mai multe cartiere

Duminică dimineața, în mai multe cartiere din Cotonou, cel mai mare oraș și centrul economic al țării, s-au auzit focuri de armă.

Ambasada Franței a anunțat pe Facebook că focuri de armă au fost auzite în apropierea reședinței lui Talon din Cotonou și a îndemnat cetățenii să rămână acasă.

Tentativa de lovitură de stat a avut loc în timp ce Beninul se pregătește pentru alegerile prezidențiale din aprilie, care ar marca sfârșitul mandatului actualului președinte Talon, aflat la putere din 2016.

În declarația lor televizată, soldații au menționat deteriorarea situației de securitate din nordul Beninului, „împreună cu disprețul și neglijarea fraților noștri de arme căzuți la datorie”.

Atacuri ale jihadiștilor

Talon este creditat cu relansarea creșterii economice, dar țara a înregistrat și un număr tot mai mare de atacuri ale militanților jihadiști care au provocat ravagii și în Mali și Burkina Faso.

În aprilie, guvernul Beninului a declarat că 54 de soldați au fost uciși într-un atac în nordul țării, comis de o grupare afiliată Al Qaeda.

Luna trecută, Benin a adoptat o nouă constituție care a prelungit mandatul prezidențial de la cinci la șapte ani, ceea ce criticii au calificat drept o preluare a puterii de către coaliția de guvernare, care l-a nominalizat pe ministrul de finanțe Romuald Wadagni drept candidat.

Candidatul Partidului Democrat, din opoziție, fondat de predecesorul lui Talon, Thomas Boni Yayi, a fost respins, o instanță invocând sprijinul insuficient din partea parlamentarilor.