Tentativă de omor într-un penitenciar. Agresorul a folosit un cuțit artizanal

Un deţinut în vârstă de 32 de ani din judeţul Ialomiţa, aflat la Penitenciarul Giurgiu, este cercetat pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit de mai ori cu un cuţit artizanal un alt deţinut, a informat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, citat de Agerpres.

Incidentul ar fi avut loc în a doua parte a zilei de miercuri, în contextul unui conflict privind normele de convieţuire, iar deţinutul înjunghiat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţia municipiului Giurgiu a fost sesizată despre incident prin apel 112, de către reprezentanţii Penitenciarului Giurgiu.

„Din primele cercetări efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că, o persoană privată de libertate, de 32 ani, din judeţul Ialomiţa, ar fi aplicat, pe fondul unui conflict referitor la normele de convieţuire, mai multe lovituri cu un obiect tăietor înţepător confecţionat artizanal din metal, unei alte persoane private de libertate, respectiv unui bărbat, de 33 de ani, din judeţul Galaţi”, a precizat sursa citată.

Bărbatul bănuit de infracţiunea de tentativă de omor a fost prezentat instanţei joi, faţă de acesta fiind dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.